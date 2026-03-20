Milano-Torino, spettacolo su due ruote

Una gara che attraversa anche i nostri paesi e che martedì ha richiamato tanti appassionati per vederla passare.

Grande spettacolo sulle strade del nostro territorio nella giornata di martedì 18 marzo, quando la storica Milano-Torino ha regalato emozioni e adrenalina agli appassionati di ciclismo. La corsa, giunta alla sua 107ª edizione, ha visto trionfare il britannico Thomas Pidcock, protagonista di un finale entusiasmante. Partita da Rho, la gara ha attraversato anche i nostri paesi intorno all’ora di pranzo, toccando Bareggio, Vittuone, Corbetta e Magenta. Un passaggio che non è passato inosservato: lungo le strade tantissimi cittadini, famiglie e appassionati si sono radunati per applaudire i corridori, trasformando per qualche ora il territorio in una vera festa dello sport. Dopo 174 chilometri di gara, la sfida si è decisa come da tradizione sulle rampe del colle di Superga. Proprio nell’ascesa finale Pidcock ha sferrato l’attacco decisivo a poche centinaia di metri dal traguardo, staccando i rivali e conquistando così una vittoria di grande prestigio. Alle sue spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic, arrivati rispettivamente a quattro e cinque secondi. Buona anche la prova degli italiani: il migliore è stato Giulio Pellizzari, quarto al traguardo, mentre tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu, segno di un movimento azzurro in crescita e pronto a dire la sua nei prossimi appuntamenti. Per Pidcock si tratta del dodicesimo successo tra i professionisti, un risultato che lo proietta tra i protagonisti attesi anche per la Milano-Sanremo di sabato prossimo, dove sarà al via insieme allo stesso Pellizzari. Ancora una volta, però, oltre al risultato sportivo, resta l’immagine di un territorio vivo e partecipe, capace di accogliere con entusiasmo una delle corse più iconiche del ciclismo mondiale. Una giornata di sport che ha saputo unire passione, tradizione e comunità.

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