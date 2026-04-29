Legnano apre le porte dei manieri

Torna 'Manieri Aperti' tra storia, tradizione e divertimento: venerdì 1° maggio una giornata speciale per vivere da vicino il fascino del Palio di Legnano tra visite, accampamenti medievali, laboratori e trenini gratuiti.

Una città pronta a vestirsi di storia, colori e tradizione. Venerdì 1° maggio torna infatti a Legnano l’atteso appuntamento con “Manieri Aperti”, una delle iniziative più amate del percorso che accompagna il Palio di Legnano 2026.

Per tutta la giornata, le otto contrade cittadine spalancheranno le proprie porte ai visitatori, offrendo l’occasione di immergersi nell’atmosfera unica del Palio attraverso mostre, visite guidate, esposizioni storiche, laboratori per bambini e tante attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Ad animare ulteriormente la manifestazione sarà anche il suggestivo accampamento medievale allestito presso il Castello di Legnano, dove personaggi in costume proporranno dimostrazioni di arti e mestieri dell’epoca. Tra tende storiche, banchi espositivi, armi, strumenti di lavoro e giochi medievali, il pubblico potrà vivere un vero viaggio nel tempo.

Per facilitare gli spostamenti tra i manieri saranno inoltre disponibili quattro trenini gratuiti attivi per l’intera giornata con partenza dal piazzale del Castello dalle ore 10. Due i percorsi previsti: il primo toccherà Sant’Erasmo, Legnarello, San Domenico e San Magno; il secondo San Bernardino, La Flora, San Martino e Sant’Ambrogio. Prevista anche una fermata presso la Famiglia Legnanese.

Non mancheranno poi i punti ristoro, con possibilità di pranzare sia nei manieri sia nell’area del Castello, trasformando così l’evento in una vera festa cittadina all’insegna della convivialità e della tradizione.

L’iniziativa rappresenta ogni anno un’importante occasione per avvicinare il pubblico alla storia e all’identità del Palio, facendo conoscere da vicino il lavoro, la passione e il forte spirito di appartenenza che animano le contrade legnanesi.

Per consultare il programma completo della giornata è possibile visitare il sito ufficiale del Palio di Legnano.

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