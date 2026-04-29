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giovedì 30 aprile 2026 | ore 14:19

Bonsai, natura e passione

Una giornata di condivisione, curiosità e amore per il verde insieme all’associazione “Al Barchett Amici del Bonsai” e al maestro Andrea Scarenzi.
Boffalora sopra Ticino - Primo corso di Bonsai 2026

Grande partecipazione domenica scorsa a Boffalora sopra Ticino per il corso di avvicinamento al bonsai organizzato al Parco Mylius. Un’iniziativa che ha saputo richiamare appassionati, curiosi e tanti cittadini desiderosi di scoprire più da vicino l’arte e la cura di queste affascinanti piante.

La giornata si è trasformata in un momento speciale di incontro e condivisione, tra teoria, pratica e consigli utili per imparare a coltivare e mantenere un bonsai con attenzione, pazienza e sensibilità. Molto apprezzata la presenza del maestro Andrea Scarenzi, che con competenza e disponibilità ha accompagnato i partecipanti nel percorso di scoperta di questa antica arte.

Accanto a lui, fondamentale anche il contributo dell’associazione “Al Barchett Amici del Bonsai”, punto di riferimento per tanti appassionati del territorio e protagonista nell’organizzazione dell’evento.

Nel pomeriggio spazio anche al “SOS Bonsai”, momento aperto a tutti durante il quale i partecipanti hanno potuto portare le proprie piante per ricevere consigli, suggerimenti e indicazioni pratiche sulla coltivazione e sul restyling.

“È stato bello vedere così tante persone attente, coinvolte e desiderose di imparare a prendersi cura delle proprie piante”, hanno commentato gli organizzatori al termine dell’iniziativa, ringraziando tutti coloro che hanno preso parte alla giornata contribuendo a creare un’atmosfera piacevole e ricca di entusiasmo.

Un’esperienza che ha unito natura, manualità e passione, lasciando già spazio all’attesa per i prossimi appuntamenti… “sempre con le mani nella terra!”.

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