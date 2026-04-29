La 114ª Fiera di San Majolo

Dal 28 aprile al 3 maggio tanti eventi tra agricoltura, tradizione, famiglie e comunità: “Mani di terra, semi di futuro” il tema dell’edizione 2026.

Robecco sul Naviglio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del territorio: la 114ª edizione della Fiera di San Majolo, storica manifestazione che anche quest’anno animerà il paese con un ricco calendario di eventi, incontri e iniziative pensate per tutte le età.

Il tema scelto per il 2026, “Mani di terra, semi di futuro”, racchiude perfettamente lo spirito della manifestazione: valorizzare le radici agricole del territorio guardando al tempo stesso al domani, alla sostenibilità e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Cuore della festa sarà la giornata di venerdì 1° maggio, quando si terrà l’inaugurazione ufficiale presso l’Oratorio di San Majolo accompagnata dalla Fanfara dei Bersaglieri di Magenta. A seguire spazio alla tradizionale Fiera agricola in Piazza dell’Agricoltura, con esposizioni di bestiame, mezzi agricoli anche storici, prodotti a chilometro zero e momenti dedicati alla biodiversità e all’importanza dell’impollinazione.

Non solo tradizione e agricoltura, ma anche tante occasioni di aggregazione per famiglie e bambini. Il Parco di Villa Scotti si trasformerà infatti nel “Paese dei Balocchi”, con giochi, laboratori e attività dedicate ai più piccoli, mentre il centro storico ospiterà associazioni, hobbisti, espositori e visite guidate per vivere il paese in modo coinvolgente e partecipato.

La manifestazione prenderà il via già martedì 28 aprile con un convegno dedicato al mondo agricolo e alla viticoltura all’Agriturismo Molino Santa Marta. Giovedì 30 aprile spazio invece a street food, musica dal vivo e momenti conviviali tra Borgo Archinto e l’Oratorio San Giovanni Bosco.

Il programma proseguirà anche nel weekend successivo: sabato 2 maggio con market creativo, spettacoli ed esibizioni musicali, mentre domenica 3 maggio si chiuderà con il mercato agricolo e il concerto finale nella Chiesa di San Giovanni Battista.

A completare l’offerta non mancheranno aree ristoro, intrattenimento e il luna park, per una festa capace di coinvolgere davvero tutta la comunità.

La Fiera di San Majolo si conferma così molto più di un semplice evento tradizionale: un’occasione per ritrovarsi, valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra storia, agricoltura e futuro. Una tradizione lunga oltre un secolo che continua a rinnovarsi, mantenendo vive le proprie radici.

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