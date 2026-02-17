Un aperitivo letterario motociclistico per raccontare viaggi, sogni e libertà. Appuntamento il 14 marzo in sala consiliare con autori e appassionati.

Non solo motori, ma anche parole, emozioni e racconti. Il mondo delle due ruote si prepara a incontrare quello della letteratura ad Arluno, dove sabato 14 marzo alle ore 17 la sala consiliare del Comune ospiterà l’“Aperitivo Letterario Motociclistico – Letture su due ruote”, un’iniziativa promossa dal Moto Club Wiking con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Un appuntamento aperto a tutti, pensato per chi ama la motocicletta non solo come mezzo di trasporto, ma come simbolo di libertà, viaggio e scoperta. Protagonisti del pomeriggio saranno tre libri che raccontano il mondo delle due ruote da prospettive diverse, accomunate dalla stessa passione.

Tra le opere presentate ci sarà “Vespiste e Motocicliste – Donne con una marcia in più” di Paola Scarsi, una raccolta di testimonianze che mette al centro lo sguardo femminile sulla moto, attraverso storie vere di donne che hanno trovato nella strada un luogo di espressione e autonomia. Un racconto corale che unisce esperienze, emozioni e percorsi personali, arricchito anche da contenuti multimediali.

Spazio poi a “Speedy – Gas a martello” di Barbara Raineri, un romanzo rivolto soprattutto ai più giovani, che segue il percorso di crescita di un giovane pilota tra sogni, sfide e valori come amicizia, correttezza e lealtà. Una narrazione pensata per avvicinare adolescenti e ragazzi alla lettura, utilizzando il linguaggio universale dello sport e della passione.

Infine, saranno presentati anche i “Trafiletti – Pensieri in movimento – Ancora in viaggio”, raccolta firmata dal team di aMotoMio, con testi di Flavio Carato, Davide Fagnani e Michele Rubin, arricchiti dalle illustrazioni di Elisabetta Boldrin. Una selezione di racconti pubblicati negli ultimi anni che restituiscono uno spaccato autentico della cultura motociclistica, tra aneddoti, riflessioni e storie di viaggio.

Durante l’incontro gli autori dialogheranno con lo scrittore Fabio Bianchi, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare nel cuore delle loro opere, scoprendo retroscena, ispirazioni e significati. A seguire, un momento conviviale con rinfresco e firmacopie, per continuare il confronto in un clima informale e partecipato.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per valorizzare una passione che unisce generazioni diverse, dimostrando come la motocicletta possa diventare anche strumento di racconto, memoria e condivisione. Perché ogni viaggio, in fondo, lascia sempre una storia da raccontare.

