Il Natale arriva al Corbetta Park Milano

La base è stata la prime edizione della “Babbo Moped Cross”, un evento goliardico dedicato ai motorini monomarcia, più o meno elaborati.
Corbetta - Il Natale 2025 arriva al Corbetta Park Milano

Con l’arrivo del Natale il Corbetta Park Milano ha dedicato la domenica allo scambio degli auguri con due eventi che si sono sovrapposti, integrati, fino a diventarne uno solo.
La base è stata la prime edizione della “Babbo Moped Cross”, un evento goliardico dedicato ai motorini monomarcia, più o meno elaborati, organizzata da Bizzogarage 2% con il patrocinio del Ciao Club Italia.
Tema della giornata ovviamente il Natale con la richiesta di allestimento del mezzo e del pilota a tema, indicazione che in effetti è stata seguita da tutti, chi con un minimo cenno, chi invece ha preferito esagerare…
Due ore a disposizione per percorrere il tracciato del Corbetta Park Milano, di circa 800 metri, per il maggior numero di volte possibile, a coppie o per i più coraggiosi anche individualmente.
Tre le categorie previste: Originali, ovvero Moped con minime modifiche permesse e rigorosamente di 50 cc – Elaborati con possibilità di modifiche sostanziose anche a livello ciclistico e motori fino a 75 cc – Prototipi …. In sostanza vale quasi tutto con un massimo di 100 cc
Alle 10, 30 una trentina di due tempi scoppiettanti si sono scatenati alla partenza per dare inizio alle scorribande sotto gli occhi divertiti degli spettatori ad inseguire Elfi e Babbo Natale con il casco.
E mentre i piloti affrontavano le due ore previste ecco all’improvviso comparire al Corbetta Park Milano niente meno che Babbo Natale in persona a bordo della sua, ovviamente rossa, Vespa.
In un attimo attorniato dai bambini della Baby Bike School presenti per ricevere caramelle e dolci.
Gli stessi piccoli allievi della BBS che hanno ricevuto nell’occasione il diploma di partecipazione ai corsi 2026 per poi scambiarsi gli auguri e una fetta di panettone con i loro istruttori e con Il Sindaco di Corbetta e l’assessore allo Sport del comune che hanno molto apprezzato l’iniziativa.
Tornando alla due ore nel frattempo, tra cambi pilota, rifornimenti e qualche inevitabile guasto finché la bandiera a scacchi chiude i giochi e determina le classifiche.
Il tempo di cambiarsi, di una pizza in compagnia sul campo e le premiazioni chiudono una giornata che il sole ha reso perfetta. Tra i premi anche quello per il miglior allestimento mezzo/pilota a tema Natalizio. Prossimo appuntamento con i Moped al Corbetta Park Milano con la Due ore della Befana.

CLASSIFICHE:
Special Moped
1° Vivolo Loris
2° Sperandio Marco
3° Fulloni Enzo
Originali
1° Sperandio Marco – 47 Giri
2° Comparoli Danilo – 16 Giri
Elaborati
1° Pastore – Prelli – 92 Giri
2° Chiappa – De Vecchi – 86 Giri
3° Piva Gianni – 81 Giri
Prototipi
1° Lusetti –Valentini – 111 Giri
2° Ramazzotti – Albertoni – 111 Giri
3° Mambelli Moreno – 106 Giri

