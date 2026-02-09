Il pranzo del Moto Club Magenta

Il ristorante Bellaria di Pontevecchio, frazione di Magenta, ha accolto gli oltre 80 partecipanti a questa occasione di riunione.

Tradizionale pranzo del Moto Club Magenta che vuole aprire la stagione ufficiale, anche se di fatto con la Befana Benefica del 6 gennaio il sodalizio aveva dato un anticipo delle tante attività in programma quest’anno.

Il ristorante Bellaria di Pontevecchio, frazione di Magenta, ha accolto gli oltre 80 partecipanti a questa occasione di riunione che si è aperta con il consuntivo da parte di Oreste Ticozzelli, Presidente del Moto Club, sulle attività svolte nel 2025 e il programma previsto per il 2026 che l’assemblea ha approvato.

Naturalmente è stato poi presentato il bilancio della passata stagione e, viste le dimissioni di un consigliere è stata necessaria l’elezione di un sostituto che, dallo scrutinio dei voti dei tesserati presenti, ha visto eletto Carlo Tunesi.

Conclusa la parte istituzionale la parola è stata data alla tavola e agli antipasti. Dopo questi in attesa dei primi c’è stata la presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste – Donne con una marcia in più” con la presenza dell’autrice Paola Scarsi presentata dal giornalista Flavio Carato, che a sua volta ha donare ad Oreste Ticozzelli una copia della quarta pubblicazione del libro di aMotoMio.it “Trafiletti – Pensieri in movimento – Ancora in viaggio”.

Il libro di Paola Scarsi è stato bene accolto anche per la presenza all’interno del Moto Club Magenta di una sezione Femminile che, capitanata da Sara Renzetti, ben ha promosso le attività in rosa nel 2025 e ha in cantiere interessanti proposte anche per questa stagione.

Una nuova pausa poi tra i primi e il secondo per procedere alla premiazione dei Piloti che si sono distinti nei vari campionati nella passata stagione, ma anche riconoscimenti per le autorità presenti e per i fattivi collaboratori del Moto Club.

Un pranzo che è trascorso in un’atmosfera di passione dove ben si è vista la volontà di collaborazione che esiste tra le realtà presenti sul territorio, infatti erano presenti anche rappresentanti dei Moto Club: Inverunese, Saturno Ossona, Europa Buscate, Abbiategrasso, Wiking Arluno.

Significativa anche la presenza di personaggi di spicco dello sport come Fulvio Adamoli (Campione Italiano di Trial nel 1978 e Luciano Caviggioli (Regolarista di spicco e con un Rally dei Faraoni nel palmares), ma anche autorità come Mariarosa Cuciniello (Assessore allo Sport del Comune di Magenta), Luca Aloi (Presidente del Consiglio Comunale di Magenta) e Ivan Bidorini (Presidente del Comitato Regionale FMI Lombardia.

L’immancabile torta dedicata ha chiuso una bella giornata che vuole essere davvero l’inizio di una ricca stagione di eventi e attività che spaziano da interventi sociali sul territorio, sport e attività turistica sia su strada sia in fuoristrada.

La speranza è che l’ottimo numero di iscritti, più di 200, del 2025 possa essere superato. Per tutte le informazioni sul Moto Club Magenta potete visitare il sito www.motoclubmagenta.com o seguirlo sui social Facebook e Instagram.

