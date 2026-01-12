Primo Concorso letterario Motociclistico aMotoMio

Sabato 24 gennaio alle ore 14 nel Padiglione 9, presso lo stand aMotoMio, scopriremo il podio di questo primo Concorso Letterario Motociclistico.

Le idee geniali, folli, improbabili nascono quasi sempre per caso a volte sotto l’effetto del caldo sole di Agosto che mette in ebollizione le meningi. Così è nato il nostro Concorso Letterario Motociclistico; da una “pensata” di Fabio Bianchi che ovviamente ha trovato terreno fertile in noi amanti delle moto e dei libri.

Il tempo di stendere un regolamento, trovare la complicità della Professoressa Maria Monzio Compagnoni come più titolata ed adeguata critica letteraria, e a settembre il concorso era on line. Seguendo il nostro spirito di inclusione abbiamo anche fatto la scelta di destinare la quota di iscrizione al concorso all’associazione No Barriers che conosciamo da tempo ed apprezziamo per il lavoro sociale svolto.

Certo di corsa, fuori tempo, tipicamente per noi arrivare “lunghi”, ma non potevamo perdere l’occasione di utilizzare come premiazione il palcoscenico offerto dal nostro stand a Motor Bike Expo 2026 che tra l’altro ci ha pregiato del patrocinio.

In poco tempo difficile che le risposte degli autori che avessero pubblicato un libro nel 2025 fossero numerose, ma eravamo follemente fiduciosi…e poi ormai eravamo in ballo. Così alla scadenza delle iscrizioni trovarci con ben sette partecipanti ci è sembrato un successo.

Autori di diverse origini, tipologia del tema legato al motociclismo trattato, più o meno noti al pubblico, ma tutti con lo stesso entusiasmo partecipativo che ci hanno da subito trasmesso. Testi che hanno messo in difficoltà i giudici (Maria Monzio Compagnoni – Fabio Bianchi –Flavio Carato) per stendere una classifica vista l’indubbia qualità degli scritti.

Eccoli quindi i partecipanti in rigoroso ordine alfabetico:

Edi Favelli - Un pensionato in Vespa - Viaggi e Avventure dal Friuli

Nannini Carlo - Tutte le altre strade

Orlando Michele - L'incredibile viaggio

Raineri Barbara - Speedy - Gas a martello

Sarti Giorgio - Tutte le moto italiane - Le 100 più belle di sempre

Scarsi Paola - Vespiste e Motocicliste: Donne con 1 marcia in più

Vailati Gian Franco - Moto Club Crema 100° Anniversario

Sabato 24 gennaio alle ore 14 nel Padiglione 9, presso lo stand aMotoMio, scopriremo il podio di questo primo Concorso Letterario Motociclistico.

Poi non ci resterà che pensare fin da subito alla seconda edizione…magari con tempi un pochino più rilassatamente “Turistici”!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!