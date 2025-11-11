Halloween Moped Cross – Motorini da paura

Una quindicina di mezzi schierati ed agguerriti, più nell’aspetto che nelle intenzioni ad inanellare giri su giri sguazzando nel fango e cercando di risolvere i piccoli guasti nel minor tempo possibile.

Il Corbetta Park Milano è stato più volte protagonista di eventi goliardici dedicati ai motorini, quei Moped che tanto son tornati di moda.

Inevitabile cogliere la proposta di Bizzo Garage (Luca Bizzotto) di organizzare una 3 ore sul circuito di Corbetta. Un percorso che con i suoi tortuosi 800 metri è perfetto per divertirsi anche con i piccoli ciclomotori.

1 Novembre, il giorno dopo la notte di Halloween e quindi ecco l’idea del nome dell’evento e anche la proposta di partecipare con abbigliamento a tema, perché l’obiettivo principe di questa manifestazione è il divertimento e passare una giornata tra amici giocando con quegli improbabili oggetti a due ruote dal piccolo motore a due tempi.

La formula è semplice, categoria unica con limite a 100 cc, ma nessuno si è nemmeno presentato, motori monomarcia di derivazione moped e per il resto fantasia.

Tre ore a coppie o due in solitaria per vedere chi riesce a fare più giri prima della bandiera a scacchi.

Una quindicina di mezzi schierati ed agguerriti, più nell’aspetto che nelle intenzioni ad inanellare giri su giri sguazzando nel fango e cercando di risolvere i piccoli guasti nel minor tempo possibile.

E’ stata poi lasciata libera la scelta agli equipaggi la scelta se partecipare alla 2 o alla 3 ore, tanto lo scopo era quello già detto prima.

Dopo la rumorosa e “fumosa” partenza al profumo di miscela i potenti mezzi si sono buttati sul tracciato dove un attento contagiri registrava il passaggio, finché la bandiera a scacchi ha decretato il termine.

Motorini, e non solo, infangati, qualcuno non è arrivato alla fine per guasto meccanico, ma su tutti i volti era stampato il sorriso di chi si è divertito e ha fatto divertire il pubblico presente.

Alla fine anche la premiazione ha preso, giustamente lo spirito goliardico e tutti ad applaudire i vincitori.

Prossimi appuntamenti con i Moped al Corbetta Park Milano, in via Zanella 33 a Corbetta (MI):

13 Dicembre 2025 - La due ore di Natale

6 Gennaio 2026 – La due ore della Befana

