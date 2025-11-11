meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 14°
Mer, 12/11/2025 - 11:20

data-top

mercoledì 12 novembre 2025 | ore 11:56

Halloween Moped Cross – Motorini da paura

Una quindicina di mezzi schierati ed agguerriti, più nell’aspetto che nelle intenzioni ad inanellare giri su giri sguazzando nel fango e cercando di risolvere i piccoli guasti nel minor tempo possibile.
Corbetta - Halloween Moped Cross 2025

Il Corbetta Park Milano è stato più volte protagonista di eventi goliardici dedicati ai motorini, quei Moped che tanto son tornati di moda.
Inevitabile cogliere la proposta di Bizzo Garage (Luca Bizzotto) di organizzare una 3 ore sul circuito di Corbetta. Un percorso che con i suoi tortuosi 800 metri è perfetto per divertirsi anche con i piccoli ciclomotori.
1 Novembre, il giorno dopo la notte di Halloween e quindi ecco l’idea del nome dell’evento e anche la proposta di partecipare con abbigliamento a tema, perché l’obiettivo principe di questa manifestazione è il divertimento e passare una giornata tra amici giocando con quegli improbabili oggetti a due ruote dal piccolo motore a due tempi.
La formula è semplice, categoria unica con limite a 100 cc, ma nessuno si è nemmeno presentato, motori monomarcia di derivazione moped e per il resto fantasia.
Tre ore a coppie o due in solitaria per vedere chi riesce a fare più giri prima della bandiera a scacchi.
Una quindicina di mezzi schierati ed agguerriti, più nell’aspetto che nelle intenzioni ad inanellare giri su giri sguazzando nel fango e cercando di risolvere i piccoli guasti nel minor tempo possibile.
E’ stata poi lasciata libera la scelta agli equipaggi la scelta se partecipare alla 2 o alla 3 ore, tanto lo scopo era quello già detto prima.
Dopo la rumorosa e “fumosa” partenza al profumo di miscela i potenti mezzi si sono buttati sul tracciato dove un attento contagiri registrava il passaggio, finché la bandiera a scacchi ha decretato il termine.
Motorini, e non solo, infangati, qualcuno non è arrivato alla fine per guasto meccanico, ma su tutti i volti era stampato il sorriso di chi si è divertito e ha fatto divertire il pubblico presente.
Alla fine anche la premiazione ha preso, giustamente lo spirito goliardico e tutti ad applaudire i vincitori.
Prossimi appuntamenti con i Moped al Corbetta Park Milano, in via Zanella 33 a Corbetta (MI):
13 Dicembre 2025 - La due ore di Natale
6 Gennaio 2026 – La due ore della Befana

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

L’elettrico alla conquista del Corbetta Park Milano
Corbetta - Moto elettriche al Corbetta Park
Un’altra manifestazione organizzata da Corbetta Park Milano che vuole ampliare sempre più la presenza anche delle moto elettriche da fuoristrada.
Le attività al Corbetta Park
Corbetta - Corbetta Park visto dall'alto
Da metà febbraio infatti sono ricominciati i corsi per i bambini dai 3 anni in su organizzati dalla Baby Bike School.
La ‘2 ore della Befana’
Corbetta - '2 ore della Befana' 2025
L’ingrediente principale però è stato quello dei partecipanti, ben 21 Team alla partenza, guidati da molti affezionati alla manifestazione.

Invia nuovo commento