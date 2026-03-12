Per il 2026/27 c’è anche Alice Torcolacci

Arrivata a Busto Arsizio quasi in punta di piedi, la centrale marchigiana ha impiegato pochissimo tempo per conquistare la fiducia di coach Enrico Barbolini.

La UYBA mette a segno il quarto “sì” in vista della stagione 2026/27 e conferma una delle rivelazioni più belle dell’annata in corso: la centrale Alice Torcolacci continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato.

Arrivata a Busto Arsizio quasi in punta di piedi, la centrale marchigiana ha impiegato pochissimo tempo per conquistare la fiducia di coach Enrico Barbolini e il cuore del pubblico della e-work arena. Con il passare delle settimane è diventata un punto di riferimento nel reparto centrali della Eurotek Laica UYBA, dimostrando qualità tecniche, carattere e una grande capacità di incidere nei momenti importanti.

I numeri certificano la sua stagione da protagonista: 25 partite giocate, 146 punti realizzati, il 55% in attacco e 24 muri. Statistiche che la collocano tra le migliori centrali del campionato e che raccontano anche della sua perfetta intesa con la palleggiatrice Nanami Seki.

Nata a Urbino il 27 febbraio 2000, alta 184 cm, Torcolacci ha alle spalle un percorso solido nei campionati nazionali. Gli esordi risalgono alla stagione 2015/2016 in Serie B2 con il Team Gabicce, prima di proseguire la crescita con la Teodora Ravenna, club con cui ha contribuito alla promozione dalla B1 alla A2. Con Ravenna ha poi disputato cinque stagioni consecutive in Serie A2, collezionando oltre 130 presenze e mettendo a segno più di 800 punti.

Successivamente la centrale marchigiana ha indossato la maglia della Valsabbina Millenium Brescia, sempre in A2, per due stagioni importanti culminate con la finale di Coppa Italia e con una promozione in A1 sfiorata. Nel 2024/25 è arrivata la prima esperienza stabile nella massima serie con la Megabox Ondulati Savio Vallefoglia, mentre la vera stagione della consacrazione in A1 è proprio quella attuale con la UYBA.

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Andrea Saini:

“Alice incarna perfettamente i valori UYBA. È una grande combattente, una giocatrice che in campo dà sempre tutto e riesce a trascinare la squadra. Con i suoi colpi fulminanti e la sua energia è capace di entusiasmare il pubblico e-work arena. Siamo molto felici che continui il suo percorso con noi anche nella prossima stagione”.

Soddisfatta Alice Torcolacci: “Questa prima stagione a Busto Arsizio mi ha dato tantissimo. Finalmente ho potuto giocare con continuità e questo mi ha aiutato a trovare fiducia e risultati. L’intesa con Nanami Seki è cresciuta partita dopo partita e mi ha permesso di esprimermi al meglio. So che c’è ancora molto da lavorare per migliorare, ma poter continuare a lavorare con questo gruppo anche l’anno prossimo sarà un grande vantaggio per la mia crescita e per quella della squadra”.

