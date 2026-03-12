Giustizia, confronto pubblico sul referendum

Venerdì 20 marzo in sala consiliare un dibattito aperto alla cittadinanza con le ragioni del “Sì” e del “No”.

Un momento di confronto pubblico su uno dei temi più discussi del panorama politico e istituzionale italiano. Venerdì 20 marzo, alle ore 21, la sala consiliare di via Marietti a Bareggio ospiterà un dibattito dedicato al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento e dialogo.

L’iniziativa, promossa dai gruppi consiliari Lista Civica Bareggio2013 e Partito Democratico Bareggio in collaborazione con il Circolo Acli di Bareggio “don Antonio Villa”, vedrà il confronto tra due ospiti che porteranno punti di vista differenti sul tema.

A illustrare le ragioni del “Sì” sarà l’avvocato Vera Cocucci, cofondatrice del Comitato Lombardo per il Sì. A presentare invece le ragioni del “No” interverrà la dottoressa Antonella Accardo, consigliera della Corte d’Appello di Milano.

L’incontro è aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza e si propone come uno spazio di informazione e confronto civile su una questione che tocca direttamente il funzionamento della giustizia e delle istituzioni democratiche.

Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare per ascoltare le diverse posizioni e contribuire a un dibattito pubblico consapevole. Un’occasione, dunque, per informarsi, porre domande e riflettere insieme su un tema centrale per la vita del Paese.

