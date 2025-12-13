meteo-top

Caccia al tesoro di Babbo Natale in Villa Rusconi

La magia del Natale è pronta a conquistare la Villa Rusconi. Domenica 14 Dicembre appuntamento dalle 14 nel parco del Palazzo Municipale di Castano con l’iniziativa “A Natale puoi”, organizzata dall’associazione “Cuore di Donna”.
La magia del Natale è pronta a conquistare la Villa Rusconi. Domenica 14 Dicembre appuntamento dalle 14 nel parco del Palazzo Municipale di Castano con l’iniziativa “A Natale puoi”, organizzata dall’associazione “Cuore di Donna”. E alle 14.30 inizierà la caccia al tesoro di Babbo Natale, per poi addobbare insieme gli alberi con le letterine di Natale racchiuse nelle palline trasparenti, con l’aiuto degli Elfi. Nel frattempo per i più piccoli, Babbo Natale leggerà una storiella natalizia tra magia e dolcetti. Per iscrizioni presso “Tutto per la casa” e “Cristallerie Panda” a Castano Primo. Il ricavato dell’evento verrà utilizzato per percorsi di prevenzione del tumore al seno.

