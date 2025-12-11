Inclusione e solidarietà ogni giorno

Una storia fatta di educatori, volontari, famiglie e soprattutto ragazze e ragazzi che, ogni giorno, mettono in pratica ciò che spesso la società dimentica: la disabilità non è un’etichetta e non è un limite.

C’era davvero il clima delle grandi occasioni, sabato 22 novembre, allo Spaccio Bennati, dove si è svolto il secondo appuntamento del Mese dell’Inclusione, il percorso promosso da Bennati Società Benefit per diffondere – fuori dagli slogan e dentro le relazioni – una cultura autenticamente inclusiva. Protagonista della serata è stata Fondazione La Quercia APS, una delle realtà più radicate e significative del territorio lombardo. Una storia fatta di educatori, volontari, famiglie e soprattutto ragazze e ragazzi che, ogni giorno, mettono in pratica ciò che spesso la società dimentica: la disabilità non è un’etichetta e non è un limite. È un punto di partenza per sviluppare talenti, competenze, autonomie. La serata ha dato spazio ai racconti più veri: quelli dei progetti del centro diurno, delle attività sportive, dei percorsi prelavorativi e delle esperienze che negli anni hanno permesso ai ragazzi di crescere, sperimentare, crearsi un ruolo e un posto nel mondo. Storie concrete, lontane dalla retorica, che mostrano come l’inclusione si costruisca nell’incontro quotidiano, nella continuità educativa, nelle relazioni che diventano sostegno reciproco. “Il nostro compito è costruire contesti e occasioni in cui ogni persona possa mostrarsi per ciò che è: un valore aggiunto per la comunità” ha sottolineato Claudio Bennati, ribadendo lo spirito con cui l’azienda continua a investire in iniziative sociali e culturali sul territorio. Un impegno che si traduce anche in un gesto concreto: parte del ricavato della serata verrà devoluto alla Fondazione La Quercia APS, a sostegno dei suoi progetti educativi e sociali. Un modo per trasformare la partecipazione in un’azione tangibile, utile, che lascia il segno. Ma il cammino dell’inclusione non si ferma. E il prossimo appuntamento è già in programma: venerdì 6 dicembre, sempre allo Spaccio Bennati, un pomeriggio dedicato alla scoperta di una realtà che ogni giorno lotta contro spreco e povertà alimentare: Banco Alimentare. Un incontro semplice, informale, ma estremamente concreto. La giornata prenderà il via alle 14.00 con l’estrazione della Lotteria Solidale di Abbiategusto, per poi proseguire dalle 16.00 alle 18.00 con un aperitivo gratuito offerto da Bennati.

