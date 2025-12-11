L'agrialbero con i trattori

Più di 80 mezzi agricoli, schierati con precisione e orgoglio, hanno composto una grande sagoma luminosa, trasformando i trattori dei campi in protagonisti del Natale.

È una sera che profuma di festa e di terra quella che Ossona ha vissuto con il suo primo AgriAlbero, un evento semplice e suggestivo che ha illuminato il cuore del paese con una magia tutta agricola. Più di 80 mezzi agricoli, schierati con precisione e orgoglio, hanno composto una grande sagoma luminosa, trasformando i trattori dei campi in protagonisti del Natale.

A raccontare la soddisfazione per una prima edizione così partecipata è il sindaco Giovanni Venegoni, che ha condiviso sui social il valore profondo di questa iniziativa: “L’AgriAlbero non è solo un’accensione di luci, ma il riflesso dell’amore, della passione, del lavoro e del calore che ogni giorno gli agricoltori mettono nel prendersi cura della nostra terra”.

Un messaggio che ha trovato immediata eco nella comunità, presente numerosa per assistere all’accensione e applaudire gli agricoltori ossonesi, veri custodi di un territorio che qui mantiene ancora un rapporto vivo con le proprie radici.

Il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla rete che ha reso possibile la manifestazione: gli agricoltori locali, la Protezione Civile, la Pro Loco “Morus Nigra” APS, Confagricoltura Lombardia e tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo e mezzi per costruire questo grande albero fatto di lavoro e comunità. Una collaborazione che racconta, meglio di tante parole, cosa significhi fare paese.

L’iniziativa, oltre a inaugurare simbolicamente il Natale ossonese, vuole anche lanciare un messaggio chiaro: la vicinanza dell’amministrazione e della comunità alle battaglie del mondo agricolo, un settore che vive sfide quotidiane ma continua a rappresentare un presidio fondamentale per l’ambiente e l’economia locale.

L’AgriAlbero di Ossona si spegne solo a fine serata, ma la sua luce — quella fatta di gesti, impegno e appartenenza — continuerà ad accompagnare il cammino della comunità per tutto il periodo natalizio.

