Week-end vaccinale nei quattro distretti dell’ASST Ovest Milanese

Sabato 13 e domenica 14 dicembre l’ASST Ovest Milanese organizza un nuovo week end vaccinale nell’ambito della campagna promossa da Regione Lombardia.

Un nuovo fine settimana dedicato alla salute e alla prevenzione attende i cittadini dell’Ovest Milanese. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, infatti, l’ASST Ovest Milanese organizza un nuovo week end vaccinale nell’ambito della campagna promossa da Regione Lombardia per il Vax Day di dicembre: due giornate in cui sarà possibile accedere facilmente ai principali vaccini stagionali negli hub territoriali e nelle Case di Comunità.

Gli orari sono pensati per venire incontro alle famiglie e a chi lavora: sabato dalle 11.00 alle 14.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00. Una fascia ampia e accessibile per favorire la più ampia partecipazione possibile.

Le attività si svolgeranno nei quattro distretti dell’ASST Ovest Milanese:

- Distretto Legnanese, Centro Vaccinale Territoriale dell’Ospedale Vecchio di Legnano (via Candiani 2, Palazzina ex Malattie Infettive, Edificio 58)

- Distretto Magentino, Ospedale di Magenta (via Al Donatore di Sangue 50 – Centro Prelievi, stanze 3 e 4, e ambulatorio del Centro Vaccinale)

- Distretto Abbiatense, Ospedale di Abbiategrasso (Piazza Mussi 1 – Centro Prelievi)

- Distretto Castanese, Centro Vaccinale Territoriale di Cuggiono (via Badi 4)

Al centro dell’iniziativa ci sono i vaccini cardine della stagione invernale: antinfluenzale e anti Covid, somministrati a tutta la popolazione. Sono inoltre previste le vaccinazioni anti Herpes Zoster e anti Pneumococco, dedicate alle fasce indicate dalle normative nazionali e regionali.

Un’occasione importante per proteggere sé stessi e la comunità, soprattutto a ridosso dell’inverno e dell’aumento dei contagi stagionali. La prenotazione è semplice e immediata attraverso il portale regionale: prenotasalute.regione.lombardia.it.

