meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 10°
Ven, 12/12/2025 - 17:20

data-top

venerdì 12 dicembre 2025 | ore 17:36

Week-end vaccinale nei quattro distretti dell’ASST Ovest Milanese

Sabato 13 e domenica 14 dicembre l’ASST Ovest Milanese organizza un nuovo week end vaccinale nell’ambito della campagna promossa da Regione Lombardia.
Salute - Vaccinazione antinfluenzale (Foto internet)

Un nuovo fine settimana dedicato alla salute e alla prevenzione attende i cittadini dell’Ovest Milanese. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, infatti, l’ASST Ovest Milanese organizza un nuovo week end vaccinale nell’ambito della campagna promossa da Regione Lombardia per il Vax Day di dicembre: due giornate in cui sarà possibile accedere facilmente ai principali vaccini stagionali negli hub territoriali e nelle Case di Comunità.

Gli orari sono pensati per venire incontro alle famiglie e a chi lavora: sabato dalle 11.00 alle 14.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00. Una fascia ampia e accessibile per favorire la più ampia partecipazione possibile.

Le attività si svolgeranno nei quattro distretti dell’ASST Ovest Milanese:
- Distretto Legnanese, Centro Vaccinale Territoriale dell’Ospedale Vecchio di Legnano (via Candiani 2, Palazzina ex Malattie Infettive, Edificio 58)
- Distretto Magentino, Ospedale di Magenta (via Al Donatore di Sangue 50 – Centro Prelievi, stanze 3 e 4, e ambulatorio del Centro Vaccinale)
- Distretto Abbiatense, Ospedale di Abbiategrasso (Piazza Mussi 1 – Centro Prelievi)
- Distretto Castanese, Centro Vaccinale Territoriale di Cuggiono (via Badi 4)

Al centro dell’iniziativa ci sono i vaccini cardine della stagione invernale: antinfluenzale e anti Covid, somministrati a tutta la popolazione. Sono inoltre previste le vaccinazioni anti Herpes Zoster e anti Pneumococco, dedicate alle fasce indicate dalle normative nazionali e regionali.

Un’occasione importante per proteggere sé stessi e la comunità, soprattutto a ridosso dell’inverno e dell’aumento dei contagi stagionali. La prenotazione è semplice e immediata attraverso il portale regionale: prenotasalute.regione.lombardia.it.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

In 770 per i vaccini
Salute - Una persona che viene vaccinata
Quasi 800 persone si sono recate nei centri dell’ASST allestiti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono per la somministrazione del vaccino contro l’influenza.
Open day vaccinale gratuito
Salute - Vaccinazione (Foto internet)
“La mia salute, il mio diritto”, è il tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'edizione 2024 della Giornata Mondiale della Salute, per rimarcare il diritto fondamentale di ogni individuo al benessere. Per questo evento, domenica 7 aprile, ASST Ovest Milanese organizza un Open Day vaccinale gratuito dedicato ai cittadini nati dal 1952 al 1959, e ai cittadini affetti da patologie croniche.
Asst Ovest Milanese: Laurelli nuovo direttore generale
Salute - Francesco Laurelli
Francesco Laurelli nuovo direttore generale dell'Asst Ovest Milanese. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore da parte del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Invia nuovo commento