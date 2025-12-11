Marcell Jacobs con giovani e areu

Con il progetto scuole, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha già formato 6.000 studenti nel corso 2025. Con 23 mila defibrillatori pubblici e 475 mila operatori BLSD, la Lombardia è tra le regioni più cardioprotette d’Europa.

“Sapere come intervenire nel momento del bisogno aiuta tutta la comunità, perché ognuno si sente più sicuro. Insieme si possono fare grandi cose.” Con queste parole Marcell Jacobs ha aperto l’incontro con i giovani in Piazza Città di Lombardia, richiamando l’importanza del primo soccorso e della responsabilità reciproca.

Attorno alla pista di pattinaggio 02ice Milano, allestita in Piazza città di Lombardia, il campione olimpico ha dialogato con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con i ragazzi della Jacobs Academy e con gli studenti del liceo sportivo “Fermi” di Milano.

All’iniziativa ha partecipato anche una delegazione dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza – AREU, guidata dal direttore del Dipartimento sanitario, Maurizio Migliari. “È un evento non solo in pieno spirito olimpico, ma perfettamente in linea con la missione di AREU – ha sottolineato Migliari –. Con il supporto della Regione Lombardia stiamo lavorando affinché gli eventi sportivi che vedono protagonisti i nostri ragazzi possano svolgersi nella massima sicurezza sanitaria”.

AREU sta rafforzando in modo significativo anche l’impegno sull’educazione al primo soccorso. “Con il ‘progetto scuole’ – ha spiegato Migliari – gli assessori al Welfare, Guido Bertolaso, e all’Istruzione, Simona Tironi, ci hanno affidato il compito di formare i giovani. Con il nostro personale e con le associazioni di soccorso torniamo nelle scuole per insegnare rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore: manovre semplici, alla portata di tutti, in grado di salvare una vita. Da inizio anno abbiamo già raggiunto 6.000 studenti e 2.000 di loro hanno ottenuto la certificazione BLSD”.

I dati confermano l’importanza della diffusione delle competenze salvavita: nel 2024, le Sale Operative Emergenza Urgenza hanno fornito istruzioni telefoniche di rianimazione nel 78% dei casi di sospetto arresto cardiaco in luogo pubblico, mentre un DAE pubblico è stato utilizzato nel 25% dei pazienti.

IL MASSAGGIO DI JACOBS - Jacobs, nel corso dell’incontro, ha ricordato anche il ruolo dello sport nella crescita personale: “Lo sport insegna a non mollare mai, a prendersi cura di sé e degli altri. Non è importante diventare campioni: è importante stare bene e contribuire al benessere della propria comunità”.

QUALCHE NUMERO – In Lombardia operano oggi 3.950 istruttori BLSD dedicati ai laici, di cui circa 3.000 formati direttamente da AREU. Dal 2016, l’Agenzia ha formato 443.630 cittadini alle manovre salvavita. Complessivamente la Regione può contare su oltre 475.000 operatori laici certificati BLSD e su circa 23.000 defibrillatori di pubblico accesso censiti nella piattaforma PADDLES.

