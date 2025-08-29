L'orchestra Filarmonica torna a Gallarate

L'orchestra torna al Palazzo Broletto di Gallarate (in Via Cavour 4) con un ospite di prestigio internazionale: Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala.

internazionale: Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala. Da molti anni partecipa ai concerti dell'orchestra di Gallarate come solista ed in questa occasione si presenta nella suggestiva cornice del Palazzo Broletto. Eseguirà' il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K 622 di Mozart. Tutto mozartiano anche il resto del programma che prevede tre sinfonie: K 16 a, K 135 ( che è anche l' ouverture dall'opera Lucio Silla che venne eseguita per la prima volta a Milano nel 1772) e la K 444. L'orchestra fin dall'anno di fondazione (1989) ha dato largo spazio alle sinfonie di Mozart tanto da arrivare all'esecuzione integrale già' nel 2018. Ora il M.o Pennuto sta svolgendo un lavoro di ricerca che riguarda sinfonie per vari motivi non inserite nel catalogo ufficiale ( che ne contiene 40) . Ad oggi si e' arrivati ad un totale di 58 sinfonie: L'ultima arrivata e' la sinfonia K 444 che gli studiosi attribuiscono almeno in parte a Michael Haydn, ma che in realtà' e' quasi tutta autentica mozartiana nel senso che ha scritto , su richiesta di M . Hyadn l' introduzione e poi ne ha fatto una sua elaborazione dei movimenti successivi, pur conservando i temi e la struttura complessiva. A questo punto non mancano più' di due o tre sinfonie ( anche in queste ci sono alcuni dubbi di autenticità') ancora per poter chiudere definitivamente l'impresa.

Il concerto si terra' il 4 settembre con inizio alle 21.00. Ha il patrocinio ed il sostegno economico del Comune di Gallarate. In caso di maltempo si svolgerà' al Teatro del Popolo, Via Palestro 5. Ingressi 10 euro e ridotti a 5 euro fino a 25 anni. I biglietti si possono acquistare al Broletto il giorno del concerto dalle 17 e fino all'orario di inizio.

