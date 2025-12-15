A scuola con il Christmas Jumper Day e il fiore dei diritti

Ha preso vita anche quest’anno nella palestra della scuola primaria Santa Caterina l’iniziativa del Christmas Jumper Day, un progetto internazionale che punta a coinvolgere sempre più scuole nel mondo.

Con i bambini si parla di diritti: “Io ho diritto di…”

Ha preso vita anche quest’anno nella palestra della scuola primaria Santa Caterina l’iniziativa del Christmas Jumper Day, un progetto internazionale che punta a coinvolgere sempre più scuole nel mondo. Un sostegno a Save The Children che ormai dura da diversi anni e a cui la Santa Caterina partecipa con gioia ed energia. Obiettivo è sensibilizzare gli alunni alla riflessione e all’aiuto di bambini meno fortunati.

Tutti gli alunni hanno quindi indossato il maglione di Natale, hanno cantato e consegnato un fiore su cui erano segnati sui petali i diritti fondamentali dell’infanzia: avere una casa, dovrei mangiare, essere curato, avere un nome, avere la nazionalità, avere una famiglia, essere ascoltato, giocare, ricevere un’istruzione, essere difeso, esprimere le proprie opinioni, non essere discriminato.

“Un fiore realizzato dopo le riflessioni fatte in ciascuna classe sulle condizioni differenti in cui i bambini vivono nel mondo, anche senza andare lontano”, ha spiegato il coordinatore Michele Volgarino. Purtroppo infatti, le guerre in Ucraina e Palestina continuano a fare da sottofondo a molti pensieri dei bambini in ogni classe, anche i giorni che potrebbero essere di festa come quelli che si avvicinano al Natale.

