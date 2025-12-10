meteo-top

"Latte: serve un'intesa sul prezzo"

"Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo è fondamentale per dare prospettive alle stalle e raggiungere l’obiettivo di non lasciare a terra neppure un litro di latte".
Attualità

Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo è fondamentale per dare prospettive alle stalle e raggiungere l’obiettivo di non lasciare a terra neppure un litro di latte, dopo le incertezze delle ultime settimane che rischiavano di compromettere il futuro di un settore cardine del made in Italy a tavola. E’ il commento di Coldiretti all’intesa raggiunta al tavolo latte convocato dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a cui va il ringraziamento dell’organizzazione così come all’industria lattiero casearia per il senso di responsabilità dimostrato.

