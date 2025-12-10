"Latte: serve un'intesa sul prezzo"

“Grazie ai due agenti della Polizia stradale”. A parlare è il turbighese Vincenzo. Qualche giorno fa è rimasto, infatti, con l’auto in panne mentre stava andando a Magenta ed è stato soccorso da una pattuglia. “Sono rimasti quasi un’ora con me e mi hanno aiutato con tutte le necessarie procedure, per garantire la mia sicurezza e quella degli altri automobilisti in transito. Voglio ringraziarli e ringraziare tutte le Forze dell’ordine per quello che fanno quotidianamente”.