Saronno Point dona “la porta della speranza” al Day Hospital Oncologico

“Il terzo settore è un vero e proprio pilastro per la nostra sanità e, per il distretto saronnese, la Saronno Point è una realtà davvero meritevole".

“I miei ringraziamenti, oggi, vanno a voi della Saronno Point; per tutto quello che avete fatto e continuate a fare”, queste le parole del Direttore Generale di ASST Valle Olona, Daniela Bianchi, “il Day Hospital Oncologico è ancora più accogliente. La vostra è un’associazione che fa tanto per questa città e per i nostri pazienti”.

Questa mattina la Direzione Strategica ha inaugurato il nuovo, ristrutturato Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Saronno. Una ristrutturazione resa possibile dalla generosità della Saronno Point che parte proprio dalla porta di accesso al reparto, la “porta della speranza” e prosegue all’interno del reparto, per un valore complessivo di oltre 41 mila euro.

“Il terzo settore è un vero e proprio pilastro per la nostra sanità e, per il distretto saronnese, la Saronno Point è una realtà davvero meritevole; i suoi volontari sono risorse preziose che dedicano tempo di qualità ai nostri utenti, ancora un caloroso grazie”, prosegue il Direttore Generale, Daniela Bianchi, “un ringraziamento doveroso va anche ai medici e agli infermieri, guidati dal Dr. Giuseppe Di Lucca che, con dedizione e professionalità, seguono passo dopo passo i pazienti oncologici. Abbiamo una squadra che mostra, quotidianamente, sia passione per ciò che fa, che una grandissima umanità”.

“Questa è una giornata davvero importante per la città di Saronno e i suoi cittadini: sicuramente essere curati in un luogo accogliente e da personale sensibile e capace è un plus. Desidero rivolgere il mio più caloroso ringraziamento sia ai sanitari dell’ospedale, sia alla Saronno Point che da anni si dedica ai pazienti oncologici, e non solo, con amore e con dedizione”, sottolinea il Sindaco di Saronno, Ilaria Pagani, “le azioni del volontariato sono importanti per chi ne beneficia, ma ancora più importante per chi si presta a far del bene agli altri”.

“Oggi, per noi, è un giorno davvero importate; è la conclusione di percorso, di un obiettivo, preso in carica molti anni fa. Con l’inaugurazione di questa porta, diamo il via ad una riqualificazione ancora più grande che riguarda tutto il Day Hospital Oncologico. Abbiamo infatti donato anche tutti gli arredi che si trovano all’interno degli ambulatori, degli studi medici e la sala polifunzionale”, spiega la Presidente della Saronno Point, Marilena Borghetti.

“Siamo pronti a partire anche con un progetto molto importante, in cantiere da tempo e finalmente pronto per diventare realtà: l’accompagnamento alla vita. Saremo ancora più vicini al paziente oncologico, non solo accompagnandolo nel suo percorso di cura, ma anche a livello familiare”, chiosa Mario Busnelli, Vice Presidente della Saronno Point, “daremo alle persone un supporto non più “soltanto” pratico, ma anche psicologico, aiutandolo là dove ci possono essere delle carenze”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!