Miss 'La più bella del mondo'

Grande successo ha avuto la tappa natalizia del concorso nazionale La Più Bella del Mondo che si è svolta al ristorante La Mandragola a Valbrona (in provincia di Como).

L'evento organizzato dal patron Cesare Morgantini ha fatto registrare il tutto esaurito: hanno sfilato 15 ragazze con prestigiosi abiti eleganti, casual e in chiusura con il costume da bagno istituzionale del concorso.

Come sempre erano presenti alla kermesse tanti ospiti e professionisti del settore. La serata è stata condotta da Leo Bosi, le coreografie sono state di Valerio Rossetti, bellissimo lo spettacolo di cabaret con l’imitazione e le canzoni di Leo Mix (sosia di Celentano).

In giuria Edoardo Raspelli, Patrick Pugliese dal Grande Fratello, Roberto Noè (Creazioni e Gioielli) con il suo collaboratore Federico Sotti, il patron Cesare Morgantini. Fotografo ufficiale Oliver Buzzetti. Durante la serata si è tenuta anche la consueta lotteria che ha divertito e distribuito al pubblico tanti bei premi.

Tra gli sponsor, oltre a quelli promossi da Marco Pontiggia. Edoardo Raspelli, oltre a dare la “sua” fascia di Miss Senza Trucco, ha distribuito alle 15 concorrenti un buono per una visita specialistica dentistica ed un trattamento offerto dallo stesso studio dentistico che segue anche Anna Bonansea, ex Miss Padania, e Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello Vip 2024, la FB Dental di Legnano (Milano) condotto dal dottor Fernando Bertocco con la collaborazione di Marco Manta.

Vincitrice della serata, con la Fascia della Bellezza Paola Doda, 16 anni, studentessa di Milano. La sua fascia di Miss Senza Trucco Edoardo Raspelli l’ha assegnata ad Alessia Mancin, 18 anni, di Mortara (Pavia).

Le altre premiate sono state:

Fascia Monnalisa Management ad Evelyn Bellossi, 15 anni, di Novara.

Fascia Noè Creazioni e Gioielli ad Alessia Maio, 25 anni, valletta televisiva di Erba (Como).

Fascia Pretty Girl alla hostess Camilla Giovanardi, 19 anni, di Crodo (Verbano Cusio Ossola).

Fascia Farmacalab alla modella Giulia Croci, 16 anni, di Travedona Monate (Varese).

