Lavori alla Residenza San Remigio

Tre enti, un unico scopo: irrobustire la Residenza sanitario-assistenziale San Remigio di Busto Garolfo. Quest'ultimo comune, insieme a quello di Canegrate e alla Fondazione che gestisce la struttura hanno deciso di unire gli sforzi per raggiungere lo scopo attraverso un intervento del valore di 399.638 Euro. Di essi, circa 150 mila saranno a carico del comune di Busto Garolfo, circa 50 mila a quello di Canegrate e i restanti della Fondazione Il Cerchio. "La Fondazione - si legge nella determinazione licenziata dal comune di Busto Garolfo - ha per scopo l'offerta dei servizi assistenziali e socio sanitari da erogarsi a favore delle persone che ne abbisognino e prioritariamente residenti nei comuni di Busto Garolfo e Canegrate in egual misura. Tale Fondazione opera nei settori beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria e ha lo scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinatole dall'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque venirle altrimenti, all'offerta di servizi assistenziali e socio sanitari direttamente o indirettamente a favore dei soggetti predetti". Al fine di essere efficacemente erogato, il servizio assistenziale esige naturalmente anche qualche accorgimento sul piano logistico nel quale si inquadra anche l'intervento volto a stabilire un rapporto migliore tra costo e utilizzo dell'energia a beneficio della struttura. Da qui l'intervento di efficientamento.

