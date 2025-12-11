Sette progetti

Per il 2027 spicca uno stanziamento di due milioni e mezzo di Euro per creare un centro polivalente all'interno dell'area ex Cartiera.

Sono sette e sono stati spalmati tutti tra il 2026 e il 2028. L'amministrazione comunale di Bareggio ha varato il suo piano per le opere pubbliche che annovera interventi di tutto rilievo. Per l'anno a venire sono stati stanziati 2 milioni e 235 mila Euro al fine di garantire una migliore resa energetica al plesso della scuola secondaria di primo grado. Saranno invece 250 mila gli Euro impiegati per il miglioramento della climatizzazione della scuola Munari. Per il 2027 spicca uno stanziamento di due milioni e mezzo di Euro per creare un centro polivalente all'interno dell'area ex Cartiera. Alla manutenzione delle strade del territorio sono invece stati destinati 500 mila Euro e all'efficientamento energetico del centro polifunzionale 250 mila. Il 2028 si caratterizza per la realizzazione della nuova palestra della scuola secondaria di primo grado che "peserà" per un milione di Euro e 150 mila Euro messi per la realizzazione dell'area feste.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!