Masetti oro in Giappone

L'atleta è salito sul gradino più alto del podio alla 25a edizione dei Deaflympics, giochi olimpici per gli atleti sordi.

Villa Cortese conquista il Giappone. Il giavellottista Matteo Masetti è infatti salito sul gradino più alto del podio alla 25a edizione dei Deaflympics, giochi olimpici per gli atleti sordi. A consentirgli di ottenere l'alloro è stato un lancio che ha raggiunto la distanza di 67,44 metri. Masetti si presentava alla kermesse olimpica con i favori del pronostico avendo già messo in tasca il titolo nel 2022 a Caxias do Sul in Brasile. Oltre a essere un medagliato e un rappresentante degli azzurri ai giochi olimpici del Sol Levante, ne è stato anche il portabandiera. Masetti ha nella galleria dei suoi trofei anche un oro e un argento agli Europei e un argento e un bronzo ai Mondiali. A lui sono arrivati i complimenti dell'amministrazione villacortesina a nome di tutta la popolazione.

