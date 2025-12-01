meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo coperto
Mar, 02/12/2025 - 07:50

data-top

martedì 02 dicembre 2025 | ore 08:05

Nuovo Piano di Governo del territorio

Il nuovo Piano esige di essere conosciuto nei minimi particolari da cittadini, imprese e realtà sociali. Per questo sono stati organizzati alcuni incontri.
Canegrate - Il Comune

Il suo assetto è destinato a regolare in modo armonico lo sviluppo urbanistico, economico e sociale del paese per i prossimi anni. Per questa ragione, il nuovo Piano di Governo del territorio di Canegrate esige di essere conosciuto nei minimi particolari da cittadini, imprese e realtà sociali. Sensibile all'esigenza, il comune di Canegrate ha deciso di promuovere tre incontri. Il primo, rivolto ai soggetti competenti in materia ambientale, è in programma per giovedì 20 novembre alle 10 nella sala consiglio del municipio di via Manzoni. Il secondo ha invece per destinatarie le parti sociali ed economiche e si svolgerà, con inizio alla stessa ora, giovedì 27 novembre alle 10 ancora in Municipio. Il 2 dicembre alle 20.30, invece, il Polo Culturale Catarabia di piazza Unità d'Italia aprirà le porte alla presentazione del documento a tutta la cittadinanza.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Lavori alla Residenza San Remigio
Sociale - Residenza San Remigio
Il servizio assistenziale esige naturalmente anche qualche accorgimento sul piano logistico nel quale si inquadra anche l'intervento volto a stabilire un rapporto migliore tra costo e utilizzo dell'energia a beneficio della struttura.
Tra corsa e natura
Canegrate - Roccolo Run 2024
Novità di quest’anno: nuovi percorsi e una birra gratis a fine corsa a tutti i partecipanti: domenica 21 settembre la Roccolo Run nel parco rinato grazie ai volontari.
Don Carlo: "La mia Colombia..."
Sociale - Don Carlo Zardin
La lettera di don Carlo Zardin: "Più che una relativa povertà ai giovani di quelle zone mancano prospettive sul futuro per cui tanti diventano sicari assoldati dalla criminalità".

Invia nuovo commento