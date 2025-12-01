Il nuovo Piano esige di essere conosciuto nei minimi particolari da cittadini, imprese e realtà sociali. Per questo sono stati organizzati alcuni incontri.

Il suo assetto è destinato a regolare in modo armonico lo sviluppo urbanistico, economico e sociale del paese per i prossimi anni. Per questa ragione, il nuovo Piano di Governo del territorio di Canegrate esige di essere conosciuto nei minimi particolari da cittadini, imprese e realtà sociali. Sensibile all'esigenza, il comune di Canegrate ha deciso di promuovere tre incontri. Il primo, rivolto ai soggetti competenti in materia ambientale, è in programma per giovedì 20 novembre alle 10 nella sala consiglio del municipio di via Manzoni. Il secondo ha invece per destinatarie le parti sociali ed economiche e si svolgerà, con inizio alla stessa ora, giovedì 27 novembre alle 10 ancora in Municipio. Il 2 dicembre alle 20.30, invece, il Polo Culturale Catarabia di piazza Unità d'Italia aprirà le porte alla presentazione del documento a tutta la cittadinanza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!