Sedriano, Arluno e Vittuone uniti sotto un’unica visione di crescita grazie a Confcommercio Alto Magentino e al riconoscimento di Regione Lombardia.

È ufficiale: con il decreto n. 13801 del 7 ottobre 2025, Regione Lombardia ha riconosciuto formalmente la nascita del Distretto del Commercio di Sedriano, frutto dell’accordo tra Confcommercio Alto Magentino e i Comuni di Sedriano, Arluno e Vittuone.

Un passo decisivo per lo sviluppo e la valorizzazione del tessuto commerciale del territorio, che potrà ora contare su nuovi strumenti di promozione, sostegno e innovazione grazie anche ai contributi regionali dedicati.

Un progetto condiviso, nato dalla volontà di unire forze e competenze per rendere più competitivo e attrattivo il commercio di prossimità.

«Il progetto che abbiamo realizzato insieme alle Amministrazioni comunali del Distretto – sottolinea Luigi Alemani, presidente di Confcommercio Alto Magentino – rappresenta un’importante opportunità per mettere al centro le piccole attività locali, ma anche per accogliere e valorizzare nuove forme di imprenditoria che stanno emergendo sul nostro territorio».

A guidare il nuovo Distretto sarà il Comune di Sedriano, con Arluno e Vittuone a fianco nella cabina di regia. A livello operativo, saranno coinvolte Confcommercio Alto Magentino e Confcommercio Rho, a conferma della sinergia territoriale che caratterizza l’iniziativa.

«Questo percorso triennale – spiega il direttore di Confcommercio, Simone Ganzebi – ci permetterà di essere ancora più vicini ai negozi, ai bar, ai servizi e a tutte le realtà commerciali attive nell’area.

L’obiettivo è accompagnare gli imprenditori locali in un processo di evoluzione, fornendo strumenti e formazione su temi oggi fondamentali come la comunicazione digitale, la presenza social e l’innovazione dei servizi».

Il Distretto del Commercio di Sedriano nasce dunque come una vera e propria rete di sviluppo tra istituzioni e operatori economici, con la missione di dare nuova linfa al commercio tradizionale, favorendo al tempo stesso la sua integrazione con le moderne dinamiche del mercato digitale.

Un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato che punta a rafforzare la vitalità dei centri urbani e a promuovere una cultura del commercio sempre più sostenibile e connessa alle comunità locali.

