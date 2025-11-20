Castano-Spagna... a passo di danza

Da Castano in Spagna... a passo di danza. E mai come stavolta è stato proprio il caso di dirlo. Sì, perché Alessio Cattaneo, coreografo, maestro e ballerino, proprio nelle scorse settimane è stato tra i protagonisti di un camp di danza contemporanea e danza accademica in generale.

Da Castano in Spagna... a passo di danza. E mai come stavolta è stato proprio il caso di dirlo. Sì, perché Alessio Cattaneo, coreografo, maestro e ballerino, proprio nelle scorse settimane è stato tra i protagonisti di un camp di danza contemporanea e danza accademica in generale. “Una bellissima esperienza - racconta - Sono stato, infatti, invitato come ospite insegnante a questo importante appuntamento. Una grande opportunità che mi ha fatto crescere ulteriormente e mi ha dato la possibilità di trasmettere sempre di più agli allievi la passione e l’amore per il ballo. La cosa particolare è stata vedere i tanti ragazzi presenti, che arrivavano da diverse parti dell’Europa (Italia, Spagna, Romania, Gran Bretagna, ecc...), totalmente presi dalla danza e pronti a cimentarsi nelle varie attività con una straordinaria dedizione e un grande impegno”. Fare lezione, dunque, e farla tutti insieme. “Nello specifico, l’evento ha visto coinvolti sia i più piccoli, i bambini dagli 8 anni, sia per i più grandi, dai 14 anni in avanti. Un appuntamento che mi ha lasciato moltissimo - continua - Sono tornato a casa, infatti, con la voglia ancora più forte di credere nelle future generazioni, perché essere lì con loro e sentire l’eccezionale passione che ognuno aveva, è qualcosa che mi rimarrà sempre nel cuore e nella memoria. La danza, ancora una volta, ha dimostrato come sia unione stare gli uni con gli altri e guardare fianco a fianco agli obiettivi presenti e futuri”.

DA CASTANO IN SPAGNA A PASSO DI DANZA



