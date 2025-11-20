Li trovi tutti i giovedi pomeriggio in corso Martiri Patrioti a Castano. Fianco a fianco, c’è chi è intento a preparare i vari pacchi e chi, invece, è all’ingresso impegnato con la distribuzione vera e propria.

Li trovi tutti i giovedi pomeriggio in corso Martiri Patrioti a Castano. Fianco a fianco, c’è chi è intento a preparare i vari pacchi e chi, invece, è all’ingresso impegnato con la distribuzione vera e propria. Sono i volontari della Caritas di Castano, pronti a dare il loro fondamentale contributo e sostegno per la consegna dei cosiddetti pacchi alimentari alle persone più bisognose e a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. “L’attività si suddivide in più fasi - spiega Gianni Gambaro - Si parte dal recupero dei generi alimentari, quindi il secondo passaggio riguarda il confezionamento e, infine, c’è la consegna. Ogni pacco, inoltre, è misurato sul numero dei componenti del nucleo familiare e viene integrato al momento in base alla disponibilità di prodotti freschi che si hanno (generalmente frutta e verdura che ci danno i supermercati oppure il pane o i dolci che ritiriamo la sera precedente)”. Una presenza, alla fine, importante. Una realtà, da anni sempre in prima linea per dare il suo contributo. “La maggior parte delle persone (in totale assistiamo circa 80 famiglie) che vengono da noi, passando per il nostro centro di ascolto, hanno problemi legati alla perdita del lavoro o cittadini anziani con difficoltà di vario tipo”.

PACCHI ALIMENTARI... CHE FANNO BENE



