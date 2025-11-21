Addio a Modesto Verderio, leghista della 'prima ora'

Lonate Pozzolo, Vanzaghello e tutto il territorio piangono Modesto Verderio. Leghista della 'prima ora', era stato per anni a fianco di Umberto Bossi. Una figura carismatica e con una grande visione presente e futura.

Quando parlavi della Lega della 'prima ora', uno dei primi nomi che ti veniva in mente era proprio il suo. Perchè Modesto Verderio la Lega l'aveva vista nascere e con le sue ottime qualità e capacità, a fianco di Umberto Bossi, ne aveva contribuito alla crescita. Un punto di riferimento importante, insomma, che ha vissuto il mondo del Carroccio e più in generale della politica locale sempre con grande entusiasmo e intraprendenza. Conosceva le dinamiche praticamente in ogni singolo dettaglio e così anche il territorio, la 'sua' Lonate Pozzolo dove c'è il locale di famiglia (il bar trattoria 'Da Lucia'), lì dove lo si poteva incontrare durante la giornata e dove tra l'altro in più occasioni si era candidato a sindaco e consigliere comunale), e poi Vanzaghello, dove abitava, e tutta la provincia di Varese. Non solo la politica però, perché tante sono state le sue esperienze anche in ambito amministrativo, come la presidenza prima della Tutela Ambientale Arno Rile e Tenore e poi della Municipalizzata Sap. Una figura di grande carisma, che non ha mai avuto paura di "dire la sua" o di prendere decisioni, come ad esempio quando scese in campo in prima linea nelle battaglie contro il radicamento della ‘ndrangheta sul territorio lonatese o ancora quando non condividendo la linea nazionalista portata avanti dalla Lega attuale, ha scelto di allontarsi e prendere altre strade o come negli ultimi periodi fare da semplice spettatore. Oggi, alla fine, tutta l'area del Varesotto e dell'Alto Milanese perdono un uomo in gradi di scrivere pagine significative di quest'area. Modesto Verderio se ne è andato per sempre giovedì mattina (20 novembre), ma il suo ricordo e quanto da lui fatto resteranno per sempre stampati nella memoria di tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!