'Nonni Vigili' per i bimbi dell'Ente Morale

Una presenza puntuale e costante all’ingresso e all’uscita dei bimbi dalla scuola Materna - Ente Morale. Pettorina gialla, la classica e immancabile gentilezza e cortesia, eccoli impegnati a far attraversare i ‘piccoli’ alunni oppure al loro fianco durante le uscite didattiche in paese. Sono i ‘nonni vigili’, volontari da diversi anni un vero e proprio punto di riferimento a Turbigo. “I nostri compiti sono principalmente di vigilanza quando i bambini entrano o escono da scuola oppure li accompagniamo nelle attività fatte in paese - racconta Vittorio, uno di loro - Generalmente, poi, ci dividiamo nel corso della giornata, uno è presente al mattino e uno al pomeriggio”. Li trovi, insomma, lì, sempre pronti a dare il loro fondamentale sostegno e contributo. “Io per esempio ho iniziato nel 2016 perchè avevo la nipotina che frequentava qui - conclude - È certamente un bel servizio. Da una parte possiamo dare il nostro aiuto all’Ente Morale, dall’altra è anche l’occasione per tutti noi di continuare a sentirci giovani, stando accanto ai bimbi e alle loro famiglie”.

'NONNI VIGILI' PER I PICCOLI ALUNNI DELL'ENTE MORALE



