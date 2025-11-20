meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Sab, 22/11/2025 - 18:20

data-top

sabato 22 novembre 2025 | ore 19:20

'Nonni Vigili' per i bimbi dell'Ente Morale

Una presenza puntuale e costante all’ingresso e all’uscita dei bimbi dalla scuola Materna - Ente Morale. Pettorina gialla, la classica e immancabile gentilezza e cortesia, eccoli impegnati a far attraversare i ‘piccoli’ alunni oppure al loro fianco durante le uscite didattiche in paese.
Turbigo / Scuole - 'Nonni Vigili'

Una presenza puntuale e costante all’ingresso e all’uscita dei bimbi dalla scuola Materna - Ente Morale. Pettorina gialla, la classica e immancabile gentilezza e cortesia, eccoli impegnati a far attraversare i ‘piccoli’ alunni oppure al loro fianco durante le uscite didattiche in paese. Sono i ‘nonni vigili’, volontari da diversi anni un vero e proprio punto di riferimento a Turbigo. “I nostri compiti sono principalmente di vigilanza quando i bambini entrano o escono da scuola oppure li accompagniamo nelle attività fatte in paese - racconta Vittorio, uno di loro - Generalmente, poi, ci dividiamo nel corso della giornata, uno è presente al mattino e uno al pomeriggio”. Li trovi, insomma, lì, sempre pronti a dare il loro fondamentale sostegno e contributo. “Io per esempio ho iniziato nel 2016 perchè avevo la nipotina che frequentava qui - conclude - È certamente un bel servizio. Da una parte possiamo dare il nostro aiuto all’Ente Morale, dall’altra è anche l’occasione per tutti noi di continuare a sentirci giovani, stando accanto ai bimbi e alle loro famiglie”.

'NONNI VIGILI' PER I PICCOLI ALUNNI DELL'ENTE MORALE

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Piccoli poliziotti... crescono
Turbigo / Scuole - La Polizia dai bimbi dell'asilo Nido
La Polizia Stradale di Milano dai bambini dell'asilo Nido 'Villa Tatti' di Turbigo. I piccoli alla scoperta della macchina e di alcune attività dei poliziotti.
Bando borse di studio
Turbigo - Municipio
Destinatarie dell'iniziativa saranno tre categorie: coloro che hanno superato l'esame di licenza media, chi frequenta le scuole superiori o si è diplomato e quanti hanno conseguito una laurea magistrale. Il Comune di Turbigo vara il primo bando volto ad assegnare agli studenti meritevoli del suo territorio borse di studio.
'Talenti per l’e-Learning'
Turbigo - Municipio
Terza edizione di ‘Talenti per l’e-Learning: Dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica’, borsa di studio dedicata all’e-learning.

Invia nuovo commento