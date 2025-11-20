Gabriele nuovo diacono

L’emozione che, inevitabilmente, si mischiava con la gioia. E, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere, perché quello era il grande giorno.

L’emozione che, inevitabilmente, si mischiava con la gioia. E, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere, perché quello era il grande giorno. Gabriele Russo, infatti, è il nuovo diacono della Congregazione degli Oratoriani di San Filippo Neri. Là, in quella che è stata la sua ‘seconda casa’, la Parrocchia Sant’Ambrogio di Vanzaghello, allora, domenica scorsa (16 novembre) le celebrazioni, alla presenza anche del Cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Cardinale Protodiacono. “È stata una giornata davvero speciale e unica - racconta lo stesso Gabriele - Da una parte ho sentito un grande e sincero affetto da parte delle tante persone che mi hanno accompagnato in questi anni e dell’intera comunità, dall’altra, durante la Santa Messa, la sensazione è stata di una grazia immensa che mi stava dando il Signore”. E adesso, allora, eccolo pronto a continuare a testimoniare e trasmettere la parola di Dio con la stessa passione, lo stesso amore e la stessa dedizione che l’hanno contraddistinto fino a qui. “Il mio percorso ha inizio da piccolo, nell’ambiente della Parrocchia - spiega - Vedere l’esempio dei parroci che ho avuto modo di incontrare nella mia vita e con i quali mi sono rapportato, mi ha portato a farmi alcune domande, alle quali mi sono detto che avrei voluto dare delle risposte. Da qui, dunque, prende il via il mio cammino, arrivando all’ordinazione. Nel mio futuro, ora, l’impegno sarà al servizio della mia Congregazione, contemporaneamente mi è stato permesso di poter proseguire l’insegnamento a Roma e, pertanto, sarò anche a servizio della Chiesa Universale”.

VANZAGHELLO IN FESTA: GABRIELE È DIACONO



