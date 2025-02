Furto al cimitero: individuati

Sono stati identificati i responsabili del furto di rame avvenuto lo scorso 15 febbraio presso il cimitero comunale.

Grazie all’attività investigativa della Polizia Locale, sono stati identificati i responsabili del furto di rame avvenuto lo scorso 15 febbraio presso il cimitero comunale di Boffalora sopra Ticino. L’operazione è stata possibile attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate sul territorio e le conseguenti indagini condotte dagli agenti. La Polizia Locale ha quindi provveduto a trasmettere una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica competente.

"Un ringraziamento particolare va agli agenti della Polizia Locale per l’efficienza e la professionalità dimostrate in questa circostanza, oltre che per il loro impegno quotidiano nel garantire sicurezza e legalità sul territorio", il commento del sindaco Sabina Doniselli.

Nel frattempo, un altro importante risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari del Comando di Magenta hanno arrestato una donna di 42 anni, accusata di numerosi furti ai danni di negozi e ristoranti in diversi comuni del Magentino, tra cui Boffalora sopra Ticino. Dopo accurate indagini, per la donna è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

