Musica sacra in Santa Maria

Musica e note protagoniste nella chiesa di Santa Maria. È stata la 20^ edizione della rassegna di musica sacra organizzata dal coro ‘L’Estro Armonico’.

Musica e note protagoniste nella chiesa di Santa Maria. È stata la 20^ edizione della rassegna di musica sacra organizzata dal coro ‘L’Estro Armonico’. Quest’anno però c’è stata anche una bella novità, ovvero la partecipazione del coro parrocchiale ‘Joy to the World’. “Un grandissimo grazie ai due cori e a don Marco per l’ospitalità - hanno scritto dall’Amministrazione comunale - Speriamo sia solo l’inizio di una fruttuosa collaborazione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!