Si intitola 'Chiacchierando di Musica! Per un ascolto più consapevole', il primo incontro con il maestro Matteo Magistrali, parte di un ciclo interamente dedicato alla scoperta della musica classica organizzato dall'associazione culturale 'Tessere'. L'iniziativa è in calendario il 7 marzo, alle 21, al centro sociale anziani di Bienate. Matteo Magistrali, il cui talento poliedrico lo ha portato a distinguersi come musicista, tenore, direttore di coro e compositore di musica corale nonché a collaborare con i più grandi direttori d’orchestra internazionali, da Riccardo Muti a Zubin Mehta, condurrà i presenti alla scoperta del mondo della musica classica. "Il primo appuntamento ci accompagnerà dall’epoca gregoriana al Rinascimento - spiegano gli organizzatori - A seguire, toccherà all'epoca Barocca, al Romanticismo, al Classicismo e infine al Novecento. Durante la serata la spiegazione teorica del maestro Magistrali sarà intervallata dall’ascolto di musiche adatte a un pubblico non necessariamente esperto o già avvezzo al linguaggio della musica classica".

