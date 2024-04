'Chiacchierando di Musica!': secondo appuntamento

Secondo appuntamento di "Chiacchierando di Musica!", organizzato dall'associazione culturale Tessere, in collaborazione con il compositore, musicista, cantante nonché direttore di coro Matteo Magistrali.

Secondo appuntamento di "Chiacchierando di Musica!", organizzato dall'associazione culturale Tessere, in collaborazione con il compositore, musicista, cantante nonché direttore di coro Matteo Magistrali. La serata dell’11 aprile, presso il Centro Anziani di Bienate, sarà dedicata alla musica Barocca. Il maestro Magistrali condurrà i presenti in un viaggio ricco di aneddoti, suggestioni e curiosità per far (ri)scoprire virtuosismi e composizioni ricche di contrasti e grandiosità, attraverso una sapiente combinazione di materiali d’archivio e brani musicali.

