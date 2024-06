Posticipato a causa del maltempo l'evento in calendario per sabato 29 giugno a Magnago. Il primo appuntamento della rassegna 'Cabaret sotto le stelle 2024' sarà giovedì 11 luglio con Margherita Antonelli in “Lezioni di Filo-Sofia, manuale di sopravvivenza per domestiche”.

Al via la nuova stagione di “Cabaret sotto le stelle 2024”. Si comincia l'11 luglio, alle 21.00 con Margherita Antonelli in “Lezioni di Filo-Sofia, manuale di sopravvivenza per domestiche”. Regia di Giovanni Calò.

Sofia è il personaggio della donna delle pulizie che Margherita Antonelli ha portato al successo a Zelig. Ora Sofia lavora per una ricca famiglia ed è sempre alla ricerca di qualcosa che risponda alla sua domanda: “Ma perchè complicarsi la vita?” Sofia, perlustra questo nuovo mondo, una società nevrotica, apprensiva, caotica e multietnica, in cui lei si trova perennemente in bilico tra buonsenso e stizza. Lei, donna semplice, che deve badare anche ad un marito “disoccupato dalla nascita” e a quattro figli adolescenti scapestrati, ci avvisa che la vita non è facile in un mondo che corre sempre più veloce. Tra strafalcioni e micro lezioni di bontà, Sofia ci insegna che anche un lavoro umile come il suo può diventare scuola di Vita. Uno spettacolo molto divertente, con tutta l’ironia e la professionalità di Margherita Antonelli, capace di farci ridere sino alle lacrime e di farci piangere sino alla commozione.

Appuntamento giovedì 11 luglio (anzichè sabato 29 giugno) 2024, alle ore 21.00 presso piazza San Michele, Magnago.

