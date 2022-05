Paccagnella nuovo segretario

Nuovo segretario per la Lega di Turbigo, Nosate e Robecchetto. E’ Stefania Paccagnella, infatti, a prendere la guida del gruppo. "Grazie per la fiducia".

Nuovo segretario per la Lega di Turbigo, Nosate e Robecchetto. E’ Stefania Paccagnella, da anni ormai militante nel Carroccio e candidata sindaco alle ultime elezioni nosatesi nel 2019, infatti, a prendere la guida del gruppo. “Voglio ringraziare tutti per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato e che continuano a dimostrarmi - afferma - Dopo i due anni difficili per l’emergenza Covid, piano piano si riprende la normale attività sul territorio a fianco della gente. Parlare e confrontarsi con i cittadini è la priorità, lavorando per costruire il presente e il futuro dei tre paesi e della zona attorno”.

