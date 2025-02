L’arte dei bambini di Gaza arriva anche ad Arluno con la mostra “Heart of Gaza” con oltre 90 disegni di bambini e bambine nata da un’iniziativa di Mohammed Timraz.

Un grande dramma letto attraverso l'arte. Ad Arluno gli slanci creativi dei bambini di Gaza che profumano di dolore, ma anche di speranza per il futuro, potranno essere ammirati a fondo. Avverrà grazie all'allestimento della mostra "Heart of Gaza" che sarà inaugurata giovedì 27 febbraio alle 20.45. Frutto di un'iniziativa di Mohammed Timraz, lo spazio espositivo che si potrà visitare in sala consiliare è, come spiega il comune in una nota, "una mostra itinerante di disegni di bambini e bambine". Tutto nasce dall'idea di Timraz di creare una tenda artistica all'interno della striscia di Gaza per dare spazio alle opere di bambini e bambini dai 3 ai 17 annj che "si confrontano con la fame e la paura costante degli attacchi ogni giorno e hanno potuto esprimere la loro cratività stando insieme durante questi tragici mesi". Dopo l'inaugurazione della mostra sarà proiettato il film "Erasmus in Gaza". Venerdì 28 la mostra resterà aperta dalle 14.30 alle 18, sabato 1 marzo dalle 10 alle 12. Il programma prevede anche due laboratori pomeridiani destinati ad allievi delle scuole medie a cui ci si potrà iscrivere entro il 27 febbraio in biblioteca.

