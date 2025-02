Ritrovato il 16enne scomparso

Taha è stato rintracciato dai Carabinieri di Corbetta alle 4 di questa mattina. Si apre così la giornata con una buona notizia.

Dopo ore di grande apprensione il lieto fine: è stato ritrovato dalla Stazione dei Carabinieri di Corbetta che, alle 4 di questa mattina, hanno rintracciato e trovato il giovane magentino Taha! "Grazie di cuore ai nostri Carabinieri, sempre pronti e presenti!", il commento del sindaco Marco Ballarini di Corbetta.

Ricordiamo la grande ansia nella giornata di ieri: erano intorno le ore 12 quando all'Istituto Alessandrini di Vittuone, dove oggi, uno studente della classe 2Bi, Taha Ahmed Alì Altayeb, residente a Magenta, era scomparso nel nulla. Il ragazzo si è allontanato dall'aula per recarsi in bagno, ma non ha mai fatto ritorno. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie.

La sua assenza ha destato immediata preoccupazione tra compagni e insegnanti, che hanno dato l'allarme dopo averlo cercato ovunque all'interno della scuola e nei dintorni senza alcun esito. Ciò che rendeva la vicenda ancora più inquietante è il fatto che Taha abbia lasciato in aula tutti i suoi effetti personali, compreso il telefono, dal quale solitamente non si separa mai.

Dopo diverse ore di ansia ed appelli social e pubblici la buona notizia.

