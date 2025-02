Gli agenti aggiuntivi verranno distribuiti in maniera strategica nelle stazioni di Abbiategrasso, Magenta, Bareggio e Corbetta.

Una decisa azione di sostegno ai Sindaci, al territorio ma soprattutto alla sicurezza del cittadino. I 14 nuovi Carabinieri che stanno per arrivare nell’Est Ticino sono il frutto della collaborazione istituzionale e dell’impegno condiviso tra il territorio e i parlamentari di Fratelli d’Italia Umberto Maerna e Riccardo De Corato, che esprimono la loro convinta con soddisfazione per l’importante passo avanti sul versante della sicurezza. In occasione del recente incontro tra il Prefetto di Milano con i 13 Sindaci dei Comuni del Magentino, con Magenta in qualità di capofila, sono stati discussi e messi in atto interventi decisivi per rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio.

Un rafforzamento strategico per la sicurezza

Il Governo Meloni, in linea con la sua visione di una sicurezza a misura di cittadino, ha confermato l’invio di 14 nuovi Carabinieri che verranno distribuiti in maniera strategica nelle stazioni di Abbiategrasso, Magenta, Bareggio e Corbetta. Questa decisione nasce dall’ascolto attento delle istanze sollevate dai Sindaci, i quali hanno evidenziato la necessità di potenziare il presidio sul territorio per rispondere in modo tempestivo e mirato alle nuove esigenze di ordine pubblico. Una scelta che rafforza il quadro istituzionale e operazionale delle forze di sicurezza, offrendo una protezione concreta e visibile ai cittadini.

“Desideriamo sottolineare il valore della sinergia istituzionale. È con profonda gratitudine che ringraziamo il Prefetto di Milano, il cui costante supporto e il ruolo facilitante nel coordinamento tra le diverse realtà istituzionali hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo. Un esempio lampante di tale collaborazione è rappresentato dalla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Magenta, che ha messo a disposizione la casa ristrutturata dell’ex custode del Comune per accogliere le nuove forze, rinunciando per i prossimi sei anni all’affitto da parte del Ministero”, dichiarano gli onorevoli Maerna e De Corato.

I recenti e ripetuti casi di delinquenza e micro crimine hanno sollevato preoccupazione tra i cittadini ed ovviamente le Amministrazioni locali. La reazione è frutto della sinergia coi Sindaci e dimostra che la sicurezza del cittadino è un obiettivo comune, condiviso da tutte le realtà amministrative, indipendentemente dall’appartenenza politica.

“La sicurezza del cittadino è e rimarrà al centro dell’agire del Governo Meloni. La nostra determinazione nel collaborare con tutti gli attori istituzionali – dai Comuni alle Forze dell’Ordine, passando per le istituzioni regionali – è la garanzia di un futuro in cui la protezione e il benessere dei cittadini saranno sempre la priorità assoluta. Continueremo a lavorare senza sosta per rafforzare la presenza sul territorio, ascoltando le esigenze locali e attuando misure concrete per un’azione coordinata e tempestiva”, concludono gli onorevoli Maerna e De Corato.

