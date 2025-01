Turbighina: vietato passare!

Solo residenti, mezzi di lavoro diretti ai fondi e alle attività e veicoli che devono raggiungere le loro proprietà; per il resto vietato passare.

Solo residenti, mezzi di lavoro diretti ai fondi e alle attività e veicoli che devono raggiungere le loro proprietà; per il resto vietato passare. “Stop”, insomma, alla circolazione lungo quella che è da tutti conosciuta come via Turbighina (via Tornavento e strada comunale del Cerone, la strada al confine tra Castano e Nosate, che da una parte con Turbigo, dall’altra con Lonate Pozzolo e uno degli svincoli della Boffalora - Malpensa). “Il divieto è attivo su tutti i 3,5 chilometri - spiega il comandante della Polizia locale di Castano, Massimo Masetti - In questo momento, poi, si tratta di una chiusura definitiva, in quanto allo stato attuale non ci sono le condizioni di sicurezza e percorribilità”. Mentre per quanto concerne possibili interventi di ripristino, quali ad esempio la chiusura delle buche e la sistemazione dei diversi tratti ammalorati, non sono sufficienti, visto il consistente aumento di traffico che di anno in anno si è avuto. “Lavori che, comunque, non saranno certamente immediati - continua Masetti - Anche perché le procedure sono più lunghe rispetto alla normalità, essendo direttamente coinvolti, oltre ai Comuni di Castano e Nosate, pure altri enti, come il Parco del Ticino e Città Metropolitana. La speranza, alla fine, è che possano essere avviati il prima possibile”. E per chi, pur avendo il divieto, deciderà di passare lo stesso, infine, è prevista una sanzione di 86 euro, trattandosi di arteria viabilistica all’esterno del centro abitato.

Opinioni ovviamente differenti. Perché, come era inevitabile, la chiusura della via Turbighina ha subito “acceso” la discussione. “Una decisione a mio avviso ingiustificata - commenta un signore - Andava sistemata prima e poi si sarebbero potute fare le necessarie valutazioni”. “Serviva ragionare su interventi di riqualificazione, invece di bloccare il passaggio - prosegue un altro signore - Una scelta che crea disagi alla circolazione”. “É sicuramente un danno - aggiunge un pensionato - Bisogna fare i lavori e non bloccare la circolazione”. “I più penalizzati sono i cittadini di Nosate - ribadiscono due pensionati - Chiuderla, infatti, vuol dire obbligare le persone a fare altri percorsi, allungando così i tempi e soprattutto aumentando ulteriormente il traffico in centro paese”. “Piuttosto che pensare ad interventi mirati, si opta per la soluzione del divieto. Il classico modo di aggirare il problema - spiega un gruppo di cittadini - Le criticità (asfalto ammalorato e buche lungo il percorso) erano per la maggior parte create dai mezzi pesanti: bene, piuttosto che vietare il loro passaggio, si bloccano le auto”. “Una scelta che, a nostro avviso, genererà altre criticità - dicono tre residenti della zona - Già nei boschi attorno era un via vai di spacciatori e consumatori di droga, oltre agli abbandoni dei rifiuti, ora molto probabilmente questi cresceranno”. “Era ora che qualcuno faceva qualcosa - concludono due signore - C’era la necessità di intervenire, almeno una soluzione per ora è stata trovata”.

