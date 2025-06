“La cura diventa esperienza”

In occasione dei 55 anni dell’Ospedale di Magenta la visita dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, nella sua Omelia un messaggio a medici, infermieri, personale e pazienti.

Lo scorso 23 maggio l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica presso la chiesa di San Luca dell’Ospedale Fornaroli di Magenta in occasione del 55°anniversario del nosocomio magentino. “Siamo qui oggi – ha affermato l’Arcivescovo durante l’Omelia - per dare riconoscenza a coloro, passati e presenti, che fanno funzionare l'ospedale. Celebrando questa realtà, questi 55 anni di cura, di scienza e di attenzione alle persone, noi siamo qui per dire grazie e per dimostrare il nostro apprezzamento per il servizio che in questo territorio trova proprio nell'ospedale di Magenta un punto di riferimento. Insieme però siamo anche qui per riflettere; l'ospedale è sicuramente un luogo di scienza e tecnologia, ma è anche spesso un momento in cui capita di trovarsi nelle tenebre. Nell'ospedale non entra un motore da aggiustare, ma persone che si portano dietro le loro speranze e le loro preoccupazioni e dove la cura diventa un momento di esperienza". Presenti alla cerimonia anche alcune autorità civili del territorio, tra cui il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, il deputato Umberto Maerna e il consigliere regionale Christian Garavaglia. “Essere qui - ha commentato il Sindaco Del Gobbo – significa celebrare tutti insieme una realtà che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità e di tutto il territorio. Il nostro ospedale non è solo un presidio sanitario, ma un luogo di umanità, professionalità e dedizione, costruito grazie all’impegno di tante persone che negli anni si sono succedute con passione e competenza. La visita del nostro Arcivescovo rappresenta un segno forte di vicinanza e attenzione verso i pazienti, il personale sanitario e tutti coloro che quotidianamente vivono l’ospedale come luogo di cura, servizio e speranza’’.

