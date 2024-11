Che talento avete? L’occasione per mostrarlo, allora, è arrivata. Quando? Il 24 novembre e l’1 dicembre (dalle 15.30 alle 17), prima con le audizioni e poi, più avanti, anche con due serate di esibizioni davvero uniche all’oratorio Paolo VI, in occasione di “X Castano Vales”.

Che talento avete? L’occasione per mostrarlo, allora, è arrivata. Quando? Il 24 novembre e l’1 dicembre (dalle 15.30 alle 17), prima con le audizioni e poi, più avanti, anche con due serate di esibizioni davvero uniche all’oratorio Paolo VI, in occasione di “X Castano Vales”, il talent show promosso dagli oratori di Castano Primo, Buscate e Cuggiono, in collaborazione con i Comuni. Come partecipare: il primo passo è fare uno screenshot del volantino, aprire l'immagine dalla propria galleria e cliccare sul QR Code che vi porterà direttamente al Google form per iscriversi. Il secondo passo, invece, è portare il proprio talento sul palco! I migliori, decretati dal voto del pubblico, passeranno alle finali. Detto questo... beh non resta che inviare la candidatura e diventare così protagonisti per scoprire chi sarà il talento che si aggiudicherà il titolo di vincitore di "X Castano Vales"

