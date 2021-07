L'Italia davanti ai maxischermi

Oratori, bar, piazze, parchi: si allestiscono i maxischermi per tifare insieme, sognando di tornare ad emozionarci domenica sera per la finale.

Un'altra serata di alta tensione, passione, speranze... un'altra sera che vogliamo diventi una 'notte magica'. L'Italia da nord a sud si unisce nel coro per gli azzurri, per l'attessisima semifinale degli Europei di calcio, che vedrà la formazione di Roberto Mancini sfidare questa sera la Spagna. Oratori, bar, piazze, parchi: si allestiscono i maxischermi per tifare insieme, sognando di tornare ad emozionarci domenica sera per la finale. Ecco allora che la piazza di Buscate, il parco di Busto Garolfo, l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, così come tante altre 'location' si tingeranno di bianco rosso verde e di speranze. E dalle 20.59 il silenzio nelle strade... in attesa delle urla (di gioia o delusione) al triplice fischio finale.

