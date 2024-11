Giovani 'Volontari Civici'... crescono

“Piccoli” volontari civici... crescono! Quando la cura e l’attenzione per il territorio e per ciò che sta attorno e fa parte della comunità cominciano fin da giovani.

“Piccoli” volontari civici... crescono! Quando la cura e l’attenzione per il territorio e per ciò che sta attorno e fa parte della comunità cominciano fin da giovani. Ne è un esempio un giovanissimo cittadino di Castano che, nei giorni scorsi, con grande impegno e dedizione ha sistemato le scritte dei monumenti ai defunti dell’Avis e della Croce Azzurra Ticinia, al cimitero. “Grazie per questo bellissimo gesto. Grazie per l’insegnamento che hai dato a tutti noi. Sei un ragazzo davvero speciale - ha scritto l’Amministrazione comunale”.

