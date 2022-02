Castano-Kenya, per aiutare i gatti randagi

La bellissima collaborazione tra Barbara Masetti (veterinaria nello studio del dottor Angelo Anselmi a Castano) e Nicoletta, che vive in Africa e aiuta i gatti randagi.

Il telefono che squilla: "Ciao Nicoletta, sono Barbara"; ma dietro quella chiamata, o meglio videochiamata, c’è molto più di una semplice e normale chiacchierata. C’è un’amicizia e una collaborazione nata ormai qualche tempo fa e che, soprattutto, fa bene. Da Castano al Kenya, infatti, per aiutare i gatti randagi. "Già - racconta, appunto, Barbara Masetti, veterinaria nello studio castanese del dottor Angelo Anselmi - Tutto è nato quando ho conosciuto Nicoletta, cittadina italiana trasferitasi in Africa e che qui ha iniziato a fare volontariato proprio per i mici. Prima, insomma, un animale, poi due, tre, quattro, cinque, ecc... arrivando a centinaia e centinaia che ha seguito e sta seguendo. Lei, ormai, è un punto di riferimento importante, non solo per gli stessi gatti, bensì per la popolazione intera".

Li sfama e se ne prende cura, insomma, come si dice davvero a 360 gradi, cercando di dare loro il maggior sostegno possibile, sia per quanto riguarda l’aspetto dei bisogni principali, sia a livello sanitario. "E per essere ancora più concreta ed efficace ecco che da una parte ha creato un’associazione (‘Mici Randagi Watamu Kenya’), dall’altra, in pararello, ha avviato il ‘Progetto Bimba’ (in memoria di una gattina che, purtroppo, è morta), perché l’obiettivo suo e delle persone che le stanno accanto è quello di realizzare un vero e proprio rifugio/clinica con all’interno anche un centro veterinario. Una proposta che, fin da subito, mi ha conquistato e che pertanto ho voluto provare a sostenere con ogni mia forza".

La complicità tra Barbara e Nicoletta, dunque, che cresce con il passare dei giorni, superando qualsiasi confine. "Praticamente i nostro contatti sono quasi quotidiani - continua la dottoressa - Mi chiede, principalmente e ovviamente, indicazioni o consigli dal punto di vista veterinario, però ci confrontiamo pure su eventuali attività che vorrebbe mettere in campo per accrescere i suoi aiuti in quelle zone. Là, infatti, i bisogni sono diversi e una mano in più (uno sponsor, magari un’azienda di cibo per animali) per lei sarebbe fondamentale. Speriamo davvero di trovare qualcuno (IBAN IT3710326801008052514741210 Banca Sella c/c intestato a ODV Mici Randagi Watamu Kenya Torino Italia; Paypal micirandagiwatamukenya [at] gmail [dot] com C.F. 97861000012), in attesa un giorno di poter, finalmente, andare a trovarla in Africa".

Per maggiori informazioni e conoscere meglio Nicoletta e l’attività di volontariato dell’associazione, infine, c’è la pagina Facebook ‘mici randagi Watamu Kenya O D V’.

LA SOLIDARIETA' CHE NON CONOSCE CONFINI: AIUTI PER I GATTI IN AFRICA



