Prociv: esercitazione insieme

Tre scenari: idrogeologico, taglio ed esbosco e RPS e illuminotecnica. Formarsi, collaborare e condividere esperienze. Fianco a fianco, allora, i volontari delle Protezioni Civili di Magnago, alla regia dell'iniziativa, Castano, Turbigo e Buscate. Un'esercitazione congiunta, insomma, che ha visto i singoli gruppi mettersi alla prova e cimentarsi in diverse attività su più punti del territorio, in sinergia anche con altre realtà che operano nel campo del soccorso, così da essere pronti in caso di emergenze o situazioni di pericolo e criticità. Un momento certamente importante e un'ulteriore occasione per rapportarsi e crescere sempre di più. "La formazione è tutto - spiega Paolo Colombo, coordinatore della Prociv di Magnago - Se poi viene fatta, come in questo caso, da più gruppi, mettendo a disposizione le conoscenze e le strumentazioni di ciascuno, allora si ottengono significativi risultati in ottica presente e futura".

PROTEZIONE CIVILE: ESERCITAZIONE INSIEME



