Corso base di Protezione Civile

Acquisire le competenze essenziali nella gestione delle emergenze. E lo si potrà fare grazie al corso base (aperto a tutti; da sottolineare che l’iniziativa non comporta la futura partecipazione alla Prociv) della Protezione Civile di Castano Primo. Un’importante occasione e opportunità per apprendere appunto le basi di Protezione Civile e contribuire attivamente alla sicurezza della propria comunità. Le lezioni saranno online, così da consentire ai partecipanti di seguirle in modo flessibile. Iscrizioni direttamente nella sede della Prociv (sopra la stazione ferroviaria di Castano) oppure contattando il coordinatore al numero 338 6558933.

