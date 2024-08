Riparte la stagione al CinemaTeatro Nuovo

Dopo la pausa estiva riparte la stagione 2024/2025 del CinemaTeatro Nuovo di Magenta. Primo appuntamento con una delle saghe di animazione più seguite: 'Cattivissimo Me 4'.

Il CinemaTeatro Nuovo di Magenta riapre i battenti dopo la pausa estiva con una delle saghe animate più seguite negli ultimi anni: 'Cattivissimo me 4'. Da sabato 24 agosto a martedì 27 agosto lo staff vi aspetta in sala e inoltre, per chi volesse sono già attive le prevendite online.

La Sala di Comunità magentina propone formule di sconto attraverso convenzioni, adesione alle campagne nazionali e, soprattutto, le CARD di sala. Varie formule pensate per le esigenze variegate del pubblico. La AMICI DI CTN CARD, che consente il prezzo ridotto ad ogni ingresso; oppure le CARDS prepagate nelle formule "sempre" o "feriale". Tutte le informazioni e le condizioni sono reperibili sul sito www.teatronuovo.com

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!