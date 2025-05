Elevazione di Magenta a Città

Il programma, del 24 e 25 maggio, prevede appuntamenti per tutte le età e gusti: dalla musica dal vivo allo spettacolo, passando per la rievocazione storica e il commercio locale

Magenta si prepara a festeggiare un anniversario importante della propria storia: i 78 anni dall’elevazione al titolo di "Città", conferito il 25 maggio 1947 per volontà dell’allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. Un momento storico che l’Amministrazione comunale intende ricordare e celebrare con due giornate ricche di eventi, in programma per venerdì 24 e sabato 25 maggio.

A presentare il calendario delle iniziative è stato il sindaco Luca Del Gobbo, nel corso di una conferenza stampa. «Quest’anno vogliamo dare risalto al valore simbolico e storico di questa ricorrenza – ha spiegato –. È un’occasione per riscoprire la nostra identità, per ricordare i momenti che hanno segnato la crescita della nostra comunità e per vivere insieme la città».

Il programma prevede appuntamenti per tutte le età e gusti: dalla musica dal vivo allo spettacolo, passando per la rievocazione storica e il commercio locale. Uno degli eventi più attesi sarà lo spettacolo gratuito della cantante Eliza G, artista di fama nazionale, che si esibirà sul palco del Teatro Lirico. «Sarà un momento di grande emozione, aperto a tutta la cittadinanza», ha sottolineato Del Gobbo.

Non mancheranno poi mercatini, sbandieratori e un’esposizione di auto d’epoca che animeranno il centro cittadino, rendendo il weekend non solo un omaggio alla storia, ma anche una vera festa di comunità.

Un passaggio particolarmente significativo sarà l’intitolazione ufficiale della nuova Piazza Mercato ad Arrigo VII, imperatore che fece tappa a Magenta il 22 dicembre 1310 durante la sua discesa in Italia. Accolto con grande rispetto dai magentini, concesse alla città il titolo di Borgo e il privilegio di istituire un mercato settimanale, ponendo le basi per un nuovo slancio economico e sociale.

Durante la cerimonia verrà svelato anche un pannello commemorativo dedicato ad Arrigo VII, che darà avvio a un nuovo percorso urbano dedicato ai grandi personaggi storici legati alla città. «Partiamo da Arrigo VII – ha aggiunto il sindaco – ma l’intenzione è di ampliare questo itinerario con altri luoghi e figure significative. Si affiancherà ai pannelli verdi dedicati alla Battaglia di Magenta, che stiamo rinnovando in collaborazione con la Pro Loco, e a quelli grigi incentrati sulla figura di Santa Gianna Beretta Molla».

Non è mancato, infine, un riferimento ai lavori di riqualificazione della stessa Piazza Mercato, portati a termine di recente. Un intervento reso possibile anche grazie a un contributo regionale, ottenuto grazie all’impegno dell’assessore Gianluca Comazzi, come ricordato dal vicesindaco Enzo Tenti e dallo stesso primo cittadino.

Conclude il sindaco Del Gobbo: «Questa celebrazione non è solo memoria del passato, ma anche sguardo al futuro. Vogliamo che Magenta sia una città viva, consapevole della propria storia, ma capace di rigenerarsi e accogliere nuove sfide. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a queste due giornate per condividere un momento speciale insieme».

